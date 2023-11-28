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ФОТО ⟩ Страшная авария: дерево упало на двигавшуюся по дороге машину

BNS
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Дерево упало на двигавшуюся по дороге машину,
Дерево упало на двигавшуюся по дороге машину, Фото: Lõuna päästekeskus

В Пыльвамаа рано утром во вторник произошло особенное ДТП: сломавшееся дерево упало на двигавшуюся по дороге машину.

В центр тревоги в 4:47 поступил звонок: в деревне Падари волости Пыльва сломавшееся дерево под тяжестью снега упало на двигавшийся автомобиль. Автомобиль застрял под деревом и был засыпан снегом, но никто не пострадал, сообщила во вторник BNS пресс-служба Лыунаского спасательного центра.

Спасатели сняли дерево с крыши автомобиля и убрали его с дороги, затем восстановили перекрытое движение.

На обратном пути домой спасатели оказали помощь в возвращении на проезжую часть другому автомобилю, который застрял в кювете.

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