Ущерб почти 20 000 евро: преступник получил доступ к банковским счетам жителей Эстонии

Ангри обвинили в том, что он завладел PIN-калькулятором и PIN-кодами Лийны (имя изменено) и на кредитно-инвестиционном портале Bondora заключил кредитные договоры на сумму почти 11 000 евро. С помощью того же устройства он перевел со счета Лийны на сайт казино почти 1700 евро. Ангри также использовал счет жертвы для быстрых платежей на сумму почти 1000 евро.