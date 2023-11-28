В октябре в Раквере Вируский уездный суд признал виновным 26-летнего Ангри в компьютерном мошенничестве. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года и восемь месяцев. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб на сумму почти 20 000 евро.
Для подписчиков
Ущерб почти 20 000 евро: преступник получил доступ к банковским счетам жителей Эстонии
Ангри обвинили в том, что он завладел PIN-калькулятором и PIN-кодами Лийны (имя изменено) и на кредитно-инвестиционном портале Bondora заключил кредитные договоры на сумму почти 11 000 евро. С помощью того же устройства он перевел со счета Лийны на сайт казино почти 1700 евро. Ангри также использовал счет жертвы для быстрых платежей на сумму почти 1000 евро.