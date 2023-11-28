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Ущерб почти 20 000 евро: преступник получил доступ к банковским счетам жителей Эстонии

Сийм Михайлов
, журналист
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Компьютерное мошенничество наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
Компьютерное мошенничество наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Фото: Virumaa Teataja

В октябре в Раквере Вируский уездный суд признал виновным 26-летнего Ангри в компьютерном мошенничестве. Его приговорили к двум годам условно с испытательным сроком в два года и восемь месяцев. Кроме того, он должен возместить причиненный ущерб на сумму почти 20 000 евро.

Ангри обвинили в том, что он завладел PIN-калькулятором и PIN-кодами Лийны (имя изменено) и на кредитно-инвестиционном портале Bondora заключил кредитные договоры на сумму почти 11 000 евро. С помощью того же устройства он перевел со счета Лийны на сайт казино почти 1700 евро. Ангри также использовал счет жертвы для быстрых платежей на сумму почти 1000 евро.

Ангри также получил Smart-ID Тальви (имя изменено) с PIN-кодами, и воспользовался этим для подписания в Bondora кредитных договоров на сумму 5400 евро.

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