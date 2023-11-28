Кылварт написал лидерам всех партий письмо с предложением о заключении мира в Рийгикогу

Парламент Эстонии продолжает находиться в парализованном состоянии из-за обструкции. Сегодня председатель Центристской партии Михаил Кылварт обратился к лидерам парламентских партий с предложением. Rus.Postimees публикует письмо в полном объеме.
Уважаемая председатель Партии реформ Кая Каллас
Уважаемый председатель консервативной народной партии Мартин Хельме
Уважаемый председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна
Уважаемый председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс
Уважаемый председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу
Уважаемые председатели партий!
Противостояние в Рийгикогу приняло невиданные масштабы. Правительство увязывает рекордное число законопроектов с вотумом доверия, а сотни поправок в целях обструкции делаются даже к вполне разумным законопроектам. Работа парламента практически парализована, желания сотрудничать нет.
Все это подрывает доверие со стороны народа не только к парламентским партиям, но и к самому парламенту, правительству и государственной власти. Это явно не то, ради чего люди избирали нас в Рийгикогу и доверили руководство правительством.
Очевидно, что у каждой партии имеются свои принципы и мировоззрение, а также представление о том, как нужно руководить государством. В то же время мы не можем рассчитывать на то, что коалиция будет руководить государством в соответствии с представлениями оппозиции. Но и правительство не может рассчитывать на то, что оппозиция будет без возражений принимать любое решение. Тем более в ситуации, когда значительная часть народа не одобряет проводимую правительством политику.
Я согласен с президентом в том, что для восстановления нормальной работы парламента все стороны должны в чем-то уступить. Для того чтобы восстановить диалог, предлагаю обсудить следующие предложения:
1) Правительство отказывается от намерения в 2025 году ввести автоналог, который ударит прежде всего по сельским жителям, людям с низким доходом и семьям с детьми.
2) Зарплату учителей необходимо повысить и выработать долгосрочный план, который устроит все стороны. Хорошее образование – сила нашей маленькой страны.
3) Выработать добрые традиции работы правительства, подобные тем, что уже действуют для депутатов Рийгикогу. Решения правительства должны быть обоснованы, их обсуждение происходить в деловой обстановке, а общество и заинтересованные стороны обязаны быть информированы о ходе принятия решений.
4) Оппозиция отказывается от обструкции с целью препятствия работе парламента и принятию законопроектов.
Я понимаю, что мои предложения охватывают не все, чего хотят правительство и оппозиция. Однако убежден, что соглашение может быть достигнуто, если все стороны сумеют взглянуть на ситуацию шире, чем предполагают их программы. Общество ждет большего, чем нынешнее противостояние, которое не позволяет нам двигаться вперед.
В ожидании вашего ответа,
С уважением,
Михаил Кылварт,
председатель Центристской партии