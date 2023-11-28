Кылварт написал лидерам всех партий письмо с предложением о заключении мира в Рийгикогу

Уважаемая председатель Партии реформ Кая Каллас

Уважаемый председатель консервативной народной партии Мартин Хельме

Уважаемый председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна

Уважаемый председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс

Уважаемый председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу

Уважаемые председатели партий!

Противостояние в Рийгикогу приняло невиданные масштабы. Правительство увязывает рекордное число законопроектов с вотумом доверия, а сотни поправок в целях обструкции делаются даже к вполне разумным законопроектам. Работа парламента практически парализована, желания сотрудничать нет.

Все это подрывает доверие со стороны народа не только к парламентским партиям, но и к самому парламенту, правительству и государственной власти. Это явно не то, ради чего люди избирали нас в Рийгикогу и доверили руководство правительством.

Очевидно, что у каждой партии имеются свои принципы и мировоззрение, а также представление о том, как нужно руководить государством. В то же время мы не можем рассчитывать на то, что коалиция будет руководить государством в соответствии с представлениями оппозиции. Но и правительство не может рассчитывать на то, что оппозиция будет без возражений принимать любое решение. Тем более в ситуации, когда значительная часть народа не одобряет проводимую правительством политику.

Я согласен с президентом в том, что для восстановления нормальной работы парламента все стороны должны в чем-то уступить. Для того чтобы восстановить диалог, предлагаю обсудить следующие предложения: