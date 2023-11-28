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Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на бок в канаве

Марко Суурмяги
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Внедорожник вылетел с дороги в Каркси. Никто из людей не пострадал.
Внедорожник вылетел с дороги в Каркси. Никто из людей не пострадал. Фото: Kenno Soo

Внедорожник Toyota вылетел с дороги в деревне Каркси во вторник, в обеденное время. В результате аварии никто не пострадал, а прохожий помог водителю выбраться из автомобиля.

Известно, что авария произошла около 2:30 дня на шоссе Вильянди-Каркси-Нуйя. Автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и приземлился на бок в канаве.

По предварительным данным, женщина за рулем Toyota не справилась с управлением из-за скользкого поворота, а потерявшая управление машина едва не столкнулась с другим транспортным средством на дороге.

В автомобиле находился только водитель, который после аварии не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. На помощь пришел случайный прохожий, он перерезал ремень безопасности и помог водителю выбраться. В результате аварии никто не пострадал.

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