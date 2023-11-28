Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на бок в канаве

Внедорожник Toyota вылетел с дороги в деревне Каркси во вторник, в обеденное время. В результате аварии никто не пострадал, а прохожий помог водителю выбраться из автомобиля.
Известно, что авария произошла около 2:30 дня на шоссе Вильянди-Каркси-Нуйя. Автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и приземлился на бок в канаве.
По предварительным данным, женщина за рулем Toyota не справилась с управлением из-за скользкого поворота, а потерявшая управление машина едва не столкнулась с другим транспортным средством на дороге.
В автомобиле находился только водитель, который после аварии не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. На помощь пришел случайный прохожий, он перерезал ремень безопасности и помог водителю выбраться. В результате аварии никто не пострадал.