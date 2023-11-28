Автомобиль вылетел с дороги и приземлился на бок в канаве

Известно, что авария произошла около 2:30 дня на шоссе Вильянди-Каркси-Нуйя. Автомобиль Toyota Land Cruiser вылетел с дороги и приземлился на бок в канаве.

По предварительным данным, женщина за рулем Toyota не справилась с управлением из-за скользкого поворота, а потерявшая управление машина едва не столкнулась с другим транспортным средством на дороге.