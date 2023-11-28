Скандал среди фехтовальщиц разрешился: Лехис не будет представлять женскую сборную

Федерация фехтования не позднее 20 ноября ожидала от Лехис подтверждения, что она примет участие в этапе Кубка мира в Ванкувере, который пройдет 10 декабря – она входила в число участниц на основании рейтинговых очков. Вечером 20 ноября Лехис направила в федерацию заявление, в котором дала понять, что откажется от представления женской сборной на квалификационных соревнованиях парижской Олимпиады

Публикуем письмо Катрины Лехис в полном объеме:

Для меня всегда было честью представлять национальную сборную. В последнее время, к сожалению, тему сборной сопровождают лишь интриги и скандалы.

Я проделала над собой серьезную работу, чтобы вернуться в сборную после травмы. Сейчас осмелюсь сказать, что это получилось. Но для меня все же осталось неясным, что было сделано и делается для того, чтобы женская сборная попала на Олимпиаду в Париж. Я не видела и не слышала ничего о концепции руководства, чтобы сборная попала на Олимпиаду. Если все же такая концепция есть, хотя до меня она не доходила, это демонстрирует, что со мной не считаются и я в этот план не вхожу.

С учетом вышеупомянутого и условиями, выдвинутыми главным тренером, все это идет вразрез с моим тренировочным планом и принципами. Считаю, что в этих условиях я не смогу максимально выложиться в сборной, и не хочу мешать команде или подвести ее.