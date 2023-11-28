Скандал среди фехтовальщиц разрешился: Лехис не будет представлять женскую сборную

Эстонская фехтовальщица на шпагах Катрина Лехис сообщила Эстонской федерации фехтования, что не будет участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в составе женской сборной по фехтованию.
Федерация фехтования не позднее 20 ноября ожидала от Лехис подтверждения, что она примет участие в этапе Кубка мира в Ванкувере, который пройдет 10 декабря – она входила в число участниц на основании рейтинговых очков. Вечером 20 ноября Лехис направила в федерацию заявление, в котором дала понять, что откажется от представления женской сборной на квалификационных соревнованиях парижской Олимпиады
Публикуем письмо Катрины Лехис в полном объеме:
Для меня всегда было честью представлять национальную сборную. В последнее время, к сожалению, тему сборной сопровождают лишь интриги и скандалы.
Я проделала над собой серьезную работу, чтобы вернуться в сборную после травмы. Сейчас осмелюсь сказать, что это получилось. Но для меня все же осталось неясным, что было сделано и делается для того, чтобы женская сборная попала на Олимпиаду в Париж. Я не видела и не слышала ничего о концепции руководства, чтобы сборная попала на Олимпиаду. Если все же такая концепция есть, хотя до меня она не доходила, это демонстрирует, что со мной не считаются и я в этот план не вхожу.
С учетом вышеупомянутого и условиями, выдвинутыми главным тренером, все это идет вразрез с моим тренировочным планом и принципами. Считаю, что в этих условиях я не смогу максимально выложиться в сборной, и не хочу мешать команде или подвести ее.
Я всегда готова выйти со сборной на соревнования ради места на Олимпиаде в Париже, но, к сожалению, с имеющимся в данный момент руководством я не вижу для этого возможности.
Я желаю девочкам удачи! И мысленно я с ними. Продолжу работать над своими планами по квалификации на Олимпийские игры в Париже.
Ко всему вышесказанному добавляю содержание электронного письма, на которое я сейчас отвечаю. В нем федерация указывает, что не компенсирует поездку спортсменке, не представляющей женскую сборную. Тогда у меня вопрос, будут ли мои поездки по-прежнему компенсироваться федерацией после моего возвращения после травмы? Ответ: пока нет.
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В ответ на заявление Лехис участницы женской сборной Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Кристина Кууск и Юлия Беляева заявили, что уважают ее желание.
«В ответ на заявление Катрины Лехис не выступать в рядах женской сборной Эстонии по фехтованию в рамках квалификации на Олимпиаду в Париже. Мы, участницы женской сборной Эстонии по фехтованию, настоящим сообщаем, что принимаем решение Катрины Лехис. Уважая желание Катрины Лехис не учитывать ее в этом сезоне, мы не видим возможности для сотрудничества и продолжим добиваться наших целей без нее», - значилось в отправленном сегодня от Федерации фехтования электронном письме.