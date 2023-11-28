Объявлен в розыск: если вы видели этого мужчину, звоните в полицию

Полиция разыскивает 32-летнего Рауно Стамма, уклоняющегося от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против личности.
Объявленный в розыск может быть в Таллинне, Рапламаа и Пярнумаа. Он может посещать казино и под вымышленным именем арендовать автомобили. На самом деле у него нет водительских прав.
Рост Рауно 178 см, у него среднее телосложение, голубые глаза, каштановые волосы и татуировка на правой руке.
Полиция просит всех, кто видел Рауно или знает, где разыскиваемый находится, сообщить об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.