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Объявлен в розыск: если вы видели этого мужчину, звоните в полицию

rus.postimees.ee
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Рауно Стамм.
Рауно Стамм. Фото: PPA

Полиция разыскивает 32-летнего Рауно Стамма, уклоняющегося от исполнения решения суда, согласно которому он должен отбывать наказание за преступление против личности.

Объявленный в розыск может быть в Таллинне, Рапламаа и Пярнумаа. Он может посещать казино и под вымышленным именем арендовать автомобили. На самом деле у него нет водительских прав.

Рост Рауно 178 см, у него среднее телосложение, голубые глаза, каштановые волосы и татуировка на правой руке.

Полиция просит всех, кто видел Рауно или знает, где разыскиваемый находится, сообщить об этом по телефону 112 или по адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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