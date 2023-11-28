С первого декабря будет изменено расписание некоторых автобусов

С первого декабря в Таллинне будут скорректированы расписания нескольких автобусных маршрутов, чтобы обеспечить лучшее соблюдение графика. На маршрутах, следующих через Мяннику, появится дополнительная остановка в направлении центра города.
На автобусных маршрутах номер 5, 32 и 57 на Мяннику-теэ в направлении центра города появится остановка «Лийва», чтобы улучшить сообщение с железнодорожной станцией «Лийва».
Для лучшего соблюдения графика будут скорректированы расписания автобусных маршрутов номер 4, 10, 20, 20A, 23, 27, 28, 36, 37, 40, 61 и 67. Также будут синхронизированы графики маршрутов номер 44 и 51, а на маршрутах номер 21A и 38 графики будут приведены в соответствие времени начала и конца учебного дня.
Ознакомиться с расписаниями, маршрутами и остановками общественного транспорта Таллинна можно на сайте transport.tallinn.ee.