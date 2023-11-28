Circle K: работа продавца и обслуживание клиентов должны цениться более высоко

«Мы постоянно работаем над развитием рабочей среды и культуры управления, чтобы все сотрудники Circle K чувствовали свою значимость в компании, ведь без них не было бы и компании. Конечно, зарплата тоже играет в этом не последнюю роль», - говорит Каск. С октября зарплата продавцов и сотрудников по обслуживанию клиентов на заправочных станциях Circle K по всей Эстонии выросла в среднем на 9,6 процента. По окончании испытательного срока брутто-зарплата сотрудника по обслуживанию клиентов, работающего полный рабочий день, составит 1 210 евро.

«Бонусы за продажи и ночные смены с оплатой на 50% выше всегда были важной частью вознаграждения наших сотрудников. Это означает, что в целом можно заработать около 1520 евро брутто, что является очень конкурентоспособной зарплатой в секторе розничной торговли», - объясняет Каск.

По данным исследования зарплат на сайте Palgad.ee, средняя брутто-зарплата продавца на АЗС в Эстонии составляет 1120 евро. «В Circle K мы стараемся двигаться в направлении доведения зарплаты продавцов и обслуживающего персонала до средней брутто-зарплаты в Эстонии, которая в прошлом году составляла 1685 евро», - сказала Каск, добавив, что работа продавцов и обслуживающего персонала должна цениться более высоко во всем секторе, и она надеется, что этому будет способствовать повышение минимальной заработной платы, которое вступит в силу в новом году.

Директор по персоналу отметила, что в условиях роста цен и высокой инфляции работники еще больше ценят стабильного работодателя, который к тому же значительно снизил текучесть кадров и увеличил количество кандидатов. Для сравнения, если позапрошлой осенью Circle K искал 50 новых сотрудников, а прошлой осенью - 25, то этой осенью набирали всего пять новых сотрудников.