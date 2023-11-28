Хотите узнать, как мужчина выносил ребенка? Спросите у него сами на фестивале Q-Space в Таллинне!

В пятницу, 1 декабря, в 19.25 зрители увидят первый сборник квир-комиксов How Much Queer Work на эстонском языке и фильм «Радужные линии».

Классические гей-комиксы. Фото: Архив Q-Space

Q-Space собрал и перевел на эстонский язык антологию квир-комиксов How Much Queer Work, рассказывающих об опыте квир-людей из разных стран: США, Финляндии, Германии и России. Перед презентацией этого сборника комиксов состоится показ документального фильма Вивиан Клейман «Радужные линии». В этом ярком и динамичном фильме культовые комиксистки, такие как Элисон Бекдел, Ховард Круз, Дженнифер Кэмпер рассказывают, как они начинали рисовать комиксы и как пришли к ошеломительному успеху, ведь сейчас жанр квир-комиксов стал популярен во всем мире. Комиксисты, ставшие живыми легендами, пообщаются с аудиторией Q-Space при модерации художницы Аве Таавет.

В субботу, 2 декабря, в 17.45 на фестивале покажут впечатляющую картину «Морской конек», где поднимается проблема родительства трансгендерных людей и его принятия в обществе.

Документальный фильм британской режиссерки Джини Финлэй станет эстонской премьерой этого фильма. Главный герой фильма Фредди — трансгендерный мужчина, мечтающий стать отцом и родить ребенка. Камера следит за героем в течение трех лет, отделяющих время принятия решения от счастливого родительства Фредди.