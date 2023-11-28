Хотите узнать, как мужчина выносил ребенка? Спросите у него сами на фестивале Q-Space в Таллинне!

С 30 ноября по 3 декабря 2023 года в Таллинне пройдет фестиваль ЛГБТК+ культуры Q-Space. Помимо показа новых и нашумевших фильмов, фестиваль проведет дискуссии на темы, которые редко поднимаются в публичном пространстве Эстонии. А если и поднимаются, то со скандалом. Организация Q-Space, которая борется за права ЛГБТК+, работает над снижением скандального ореола вокруг этой темы, давно вошедшей в повседневность цивилизованного общества.
В четверг 30 ноября фестиваль откроется на площадке кинотеатра Artis французской картиной «Хватит врать» (2022, Оливье Пейон). Чувственное томление, которым пронизан роман Филипа Бессона, читается и в его одноименной экранизации. Когда именитый писатель Стефан (Гийом де Тонкедек) с неохотой возвращается в свой родной сельский городок, чтобы принять награду, он сталкивается со скелетами, оставленными в шкафу несколько десятков лет назад. В его сопровождающем по имени Люк, в роли которого снялся внук Жан-Поля Бельмондо, ему чудится что-то знакомое. Это что-то пробуждает в Стефане воспоминания о его первой подростковой любви – Тома (Жюльен де Сен-Жан).
Фильм Пейона, снятый в пасторальной атмосфере сельской Франции, параллельно рассказывает о прошлом и настоящем. Здесь сочетается страсть в духе фильма «Назови меня своим именем» (2017, Лука Гуаданьино) и прустовская ностальгическая задумчивость. Впрочем, «Хватит врать» - фильм самодостаточный, выдающийся как с точки зрения мастерства фильмической адаптации, так и с точки зрения понимания темы квир-желания – неважно, на заре жизни или на склоне лет.
Гостями показа фильма открытия станут актеры Жюльен де Сен-Жан и Жереми Жилле. Для второго из них работа на этой картине стала первой серьезной работой в кино. Он еще со школы знаком со своим партнером по фильму Жюльеном де Сен-Жаном, который после роли в «Хватит врать» уже успел сняться в нашумевшей картине «Небеса». Вести творческую встречу будет Хейнрих Сепп – перформер и ведущий радиошоу Homokringel.
В пятницу, 1 декабря, в 19.25 зрители увидят первый сборник квир-комиксов How Much Queer Work на эстонском языке и фильм «Радужные линии».
Q-Space собрал и перевел на эстонский язык антологию квир-комиксов How Much Queer Work, рассказывающих об опыте квир-людей из разных стран: США, Финляндии, Германии и России. Перед презентацией этого сборника комиксов состоится показ документального фильма Вивиан Клейман «Радужные линии». В этом ярком и динамичном фильме культовые комиксистки, такие как Элисон Бекдел, Ховард Круз, Дженнифер Кэмпер рассказывают, как они начинали рисовать комиксы и как пришли к ошеломительному успеху, ведь сейчас жанр квир-комиксов стал популярен во всем мире. Комиксисты, ставшие живыми легендами, пообщаются с аудиторией Q-Space при модерации художницы Аве Таавет.
В субботу, 2 декабря, в 17.45 на фестивале покажут впечатляющую картину «Морской конек», где поднимается проблема родительства трансгендерных людей и его принятия в обществе.
Документальный фильм британской режиссерки Джини Финлэй станет эстонской премьерой этого фильма. Главный герой фильма Фредди — трансгендерный мужчина, мечтающий стать отцом и родить ребенка. Камера следит за героем в течение трех лет, отделяющих время принятия решения от счастливого родительства Фредди.
Общественные представления о том, что такое мужественность, семья, кто и как может родить ребенка, принятие трансгендерных людей в семьях и что должно измениться в обществе — все это можно будет обсудить после фильма на дискуссии с самим главным героем фильма Фредди МакКоннеллом!
Отдельный вопрос – являются ли эстонские школы безопасным пространством для квир-людей? Согласно исследованиям Эстонской ЛГБТ-Ассоциации, школа не является безопасной для учащихся и учителей из квир-сообщества: более половины подвергаются психологическому насилию, а некоторые — физическому, особенно сложно трансгендерным людям. ЛГБТ-Ассоциация собрала опыт с рассказами реальных людей на выставке.
Подробнее о результатах исследования мы узнаем от Ээвы Коплиметс, которая примет участие в дискуссии после показа известной картины «Грустная Джин». Этот фильм получил множество призов на международных кинофестивалях, а также призы зрительских симпатий на ЛГБТ-кинофестивале Festheart в Тарту и Раквере.
Также в дискуссии примут участие непосредственные участники учебного процесса — школьники Андрес Лиивасте, Богдана Крючкова и учитель Отт Майдре.
Расписание всех показов здесь.
Билеты в кино можно приобрести на сайте кинотеатра Artis.
Некоммерческая организация Q-Space была основана в 2022 году в Эстонии. Организация работает для расширения безопасного пространства для ЛГБТК-сообщества и поддержания дискуссии и принятии в обществе. В мае 2023 года Q-Space получила почетное звание Радужного героя от Эстонской ЛГБТ-ассоциации. За короткий период своей деятельности Q-Space организовала 12 публичных киномероприятий в Таллинне и Нарве, митинг против насилия и кинопоказы на Baltic Pride 2023. За это время на событиях Q-Space в Эстонии собралось около 1 650 человек.