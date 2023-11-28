Водитель соблюдал ПДД, но из-за гололеда получил штраф. Законно ли это? Отвечают юрист и полиция

Женщина поделилась историей в социальных сетях, как ее супруг попал в ДТП - столкнулся с другим автомобилем на дороге из-за плохих дорожных условий, а именно из-за гололеда. Никаких правил дорожного движения он не нарушил, был трезв. Тем не менее, он получил штраф от полиции за то, что выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям.