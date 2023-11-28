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Водитель соблюдал ПДД, но из-за гололеда получил штраф. Законно ли это? Отвечают юрист и полиция

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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ДТП. Иллюстративное фото.
ДТП. Иллюстративное фото. Фото: Politsei

Человек, не нарушая правил дорожного движения, попал в аварию из-за плохих дорожных условий, но все равно получил штраф от полиции. Как такое возможно?

Женщина поделилась историей в социальных сетях, как ее супруг попал в ДТП - столкнулся с другим автомобилем на дороге из-за плохих дорожных условий, а именно из-за гололеда. Никаких правил дорожного движения он не нарушил, был трезв. Тем не менее, он получил штраф от полиции за то, что выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям.

Юрист: полиция в праве выписать штраф, но его можно оспорить

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