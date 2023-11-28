Тяжелая травма поставила крест на сезоне действующей чемпионки мира

29-летняя Твиберг получила травму на этапе Кубка мира по гигантскому слалому в Киллингтоне, США, в минувшие выходные. Твиберг, ставшая чемпионкой мира в параллельном слаломе на прошедших в феврале в Мерибеле соревнованиях, при падении настолько сильно повредила колено, что ей потребовалась немедленная операция.

«Меня уложили на лопатки, но я не сдамся. Колено было травмировано, и мой сезон окончен. Я поеду домой на дополнительные обследования, чтобы узнать, что делать дальше», - написала Твиберг в Instagram.

Начало сезона Твиберг не было ровным. На стартовом этапе в австрийском Зельдене она не добилась результата в гигантском слаломе, в северной Финляндии в Леви в первый день соревнований она заняла 11-е место в слаломе, а на следующий ей и вовсе пришлось сняться.

Твиберг участвует в сериях Кубка мира с 2015 года. Она выиграла две медали в командных соревнованиях с Норвегией, бронзу на Олимпийских играх в Пекине и серебро на чемпионате мира в этом году.