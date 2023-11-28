Снегопад продолжается: на улицы Таллинна выведена почти вся снегоуборочная техника

Толщина снежного покрова в Таллинне составляет около 20 см, в ближайшие дни также ожидаются снегопады, толщина снежного покрова в сугробах может достигнуть 40 см.

«В уборке задействована почти вся техника партнеров Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и подрядчиков районных управ. Работают 113 единиц снегоуборочной техники, в том числе снегоуборочные машины с распределителем противогололедных материалов и тракторы, а также 41 уборочная бригада. Вчера и сегодня на обработку дорог было израсходовано 350 тонн хлоридов. Осуществляется вывоз снега с улиц, где дорожные условия ухудшаются», - уточнил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

«Мы признаем, что качество уборки в городе неравномерное, но мы делаем все возможное, чтобы улучшить ситуацию. Несмотря на то, что снегоуборочная техника была выведена на улицы с началом снегопада, в условиях столь продолжительного и обильного снегопада мы не можем сделать дороги идеально чистыми. В уборке мы исходим из циклов обслуживания и партнеры города в оперативном режиме следят за погодными условиями. В случае усиления снегопада и при ухудшении дорожных условий на городские улицы будет выведена вся оставшаяся уборочная техника», - добавил Сульг.

Директор по обслуживанию AS Tallinna Linnatransport Ханнес Фальтен отметил, что, несмотря на погодные условия, столичный общественный транспорт работает без сбоев.

«В настоящий момент автобусы отстают от расписания в среднем на 5-10 минут, и наибольшие опоздания обусловлены не погодой, а произошедшими в городе ДТП. Благодарим пассажиров за понимание», - сказал Фальтен.

Наряду с тротуарами, уборка которых покрывается городскими договорами на обслуживание улиц, за очистку приблизительно 30 процентов тротуаров несет ответственность собственник прилегающей к дороге недвижимости, который при необходимости должен осуществлять и противогололедную обработку тротуаров. Для борьбы с гололедом на тротуарах можно использовать гранитную крошку диаметром от двух до шести мм (использование золы, песка и хлоридов не допускается). Со своей стороны, город бесплатно распределяет между квартирными товариществами и владельцами частных домов гранитную крошку – об этом можно узнать у районных управ.