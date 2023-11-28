Вт, 28.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Правительство Финляндии приняло решение о полном закрытии восточной границы

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Финско-Российский пограничный пункт Вартиус.
Финско-Российский пограничный пункт Вартиус. Фото: Konstantin Sednev

Петтери Орпо, премьер-министр Финляндии, объявил о закрытии восточной границы между Финляндией и Россией на период с 30 ноября по 13 декабря.

Премьер-министр уверен, что с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России, сообщает Yle.fi.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, и оно обусловлено ситуацией вокруг внутренней безопасности.

По словам главы Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, госсовет обязал временно закрыть все пункты пересечения восточной границы и сосредоточить прием заявлений о предоставлении убежища в аэропорту на период 30.11.–13.12.2023. Однако железнодорожный пункт Вайниккала, через который следуют грузоперевозки, останется в это время открытым.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх