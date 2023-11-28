НЕ ПРИЕДЕТ ⟩ Украина также отказалась от встречи с Лавровым на заседании ОБСЕ

«Нам следует сосредоточить совместные усилия на том, как спасти ОБСЕ от России, а не посылать сигналы о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, стране, которая развязала крупнейшую вооруженную агрессию в Европе со времен Второй мировой войны. Эта война серьезно нарушила все принципы Хельсинкского соглашения», - говорит МИД Украины в своем заявлении.

«Учитывая это, Украина не будет участвовать в министерской встрече ОБСЕ», - заявил Киев.

Сегодня поступило известие о том, что председатель ОБСЕ в этом году, Северная Македония, выдала визу Лаврову, а Болгария дала российской делегации разрешение на перелет в Скопье.

Вчера из штаб-квартиры ОБСЕ поступила информация о том, что организация поддалась давлению со стороны России и Беларуси и заменила Эстонию, которая была кандидатом на пост председателя в следующем году, на Мальту, кандидатура которой оказалась по душе и Москве, и Минску.