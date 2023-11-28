В Кохтла-Ярве избран новый мэр

Новая мэрия была назначена после вотума недоверия действующему городскому правительству.

В своем выступлении перед горсобранием новоизбранный мэр Казело подчеркнул необходимость привлечения инвестиций в регион для улучшения условий жизни жителей города и доходной базы муниципалитета.

«Я считаю очень важным, чтобы мэр лично общался со многими предпринимателями и сотрудничал с правительством Эстонии и другими муниципалитетами для развития предпринимательства в регионе. Я также вижу необходимость сформировать при мэрии рабочую группу, которая бы сосредоточилась на привлечении инвесторов в Кохтла-Ярве», - сказал Казело.

Хенри Казело (41) ранее работал на различных должностях в Европейском парламенте, Таллиннской городской управе и Министерстве экономики и коммуникаций. Он был депутатом Тартуского городского собрания. Казело получил образование в области охраны окружающей среды в Эстонском университете естественных наук.

Новым заместителем мэра по городскому развитию и хозяйству стал Александр Кейвабу (36), который с 2012 года работает старшим и главным специалистом службы развития и хозяйства городской управы Кохтла-Ярве. Кейвабу окончил Таллиннский технический университет по специальности «строительство зданий».

Эвелин Данилов (39), утвержденная на должность заместителя мэра в социальной сфере, ранее также работала на той же должности в городской управе Кохтла-Ярве. Данилов также была заместителем волостного старейшины Йыхви и руководила центральной библиотекой Йыхви. На данный момент она входит в Йыхвиское волостное собрание. Данилов имеет юридическое образование, полученное в Социально-гуманитарном институте.

Денис Шалкаускас (24) возглавит городскую службу образования и культуры в качестве заместителя мэра. В настоящее время он работает учителем в Йыхвиской Кесклиннаской школе и тренером в Йыхвиской спортивной школе. Шалкаускас получил высшее образование в области спорта в Тартуском университете.