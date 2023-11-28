Зависимость нового поколения: Австралия запретила импорт электронных сигарет

Вейпинг часто рекламируется как средство для отказа от курения, но, по мнению министра здравоохранения Австралии, он породил новое поколение никотиновых наркоманов, пишет новостной портал BBC.

С 2021 года австралийцам будет запрещено покупать или ввозить в страну электронные сигареты и никотиновые бумажки, если у них нет рецепта от врача. Это попытка искоренить использование таких продуктов без обоснованных причин. Однако у тех, кому врач поставил диагноз «никотиновая зависимость», останется возможность использовать электронные сигареты.

Сейчас чиновники признают, что, несмотря на ограничения, число никотновых наркоманов резко возросло.

Исследование, проведенное в начале этого года в Сиднейском университете, показало, что более четверти подростков в возрасте 14-17 лет пользовались электронными сигаретами.

В Австралии использование как обычных, так и электронных сигарет в общественных местах запрещено и может повлечь за собой штрафы. Например, в 2006 году британская поп-звезда Робби Уильямс был оштрафован на 216 австралийских долларов (130,6 евро) за курение на сцене во время концерта.