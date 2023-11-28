Зависимость нового поколения: Австралия запретила импорт электронных сигарет

Для того, чтобы защитить детей от никотиновой зависимости, Австралия с января запрещает ввоз одноразовых электронных сигарет.
Вейпинг часто рекламируется как средство для отказа от курения, но, по мнению министра здравоохранения Австралии, он породил новое поколение никотиновых наркоманов, пишет новостной портал BBC.
С 2021 года австралийцам будет запрещено покупать или ввозить в страну электронные сигареты и никотиновые бумажки, если у них нет рецепта от врача. Это попытка искоренить использование таких продуктов без обоснованных причин. Однако у тех, кому врач поставил диагноз «никотиновая зависимость», останется возможность использовать электронные сигареты.
Сейчас чиновники признают, что, несмотря на ограничения, число никотновых наркоманов резко возросло.
Исследование, проведенное в начале этого года в Сиднейском университете, показало, что более четверти подростков в возрасте 14-17 лет пользовались электронными сигаретами.
В Австралии использование как обычных, так и электронных сигарет в общественных местах запрещено и может повлечь за собой штрафы. Например, в 2006 году британская поп-звезда Робби Уильямс был оштрафован на 216 австралийских долларов (130,6 евро) за курение на сцене во время концерта.
В Эстонии курение запрещено в некоторых местах, таких как территория у школы и пешеходные туннели, но на улице курить разрешено.