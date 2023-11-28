ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ В Ласнамяэ из-под крана течет коричневая вода

По словам руководителя отдела диагностики водопроводных сетей AS Tallinna Vesi Олега Чайкина, AS Tallinna Vesi не регистрировала жалоб на качество воды в районе улицы Муху.

«Нам сложно комментировать случай, так как проблема может быть внутри дома (например, с необслуживаемым фильтром или другими обстоятельствами). Представителю жилищного товарищества следует связаться с AS Tallinna Vesi, чтобы мы могли предпринять конкретные шаги для исследования и возможного решения проблемы качества воды», - сказал он.