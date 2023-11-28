ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ В Ласнамяэ из-под крана течет коричневая вода

В редакцию Rus.Postimees поступило сообщение, что в Ласнамяэ на улице Муху из водопроводного крана течет коричневая вода.
По словам руководителя отдела диагностики водопроводных сетей AS Tallinna Vesi Олега Чайкина, AS Tallinna Vesi не регистрировала жалоб на качество воды в районе улицы Муху.
«Нам сложно комментировать случай, так как проблема может быть внутри дома (например, с необслуживаемым фильтром или другими обстоятельствами). Представителю жилищного товарищества следует связаться с AS Tallinna Vesi, чтобы мы могли предпринять конкретные шаги для исследования и возможного решения проблемы качества воды», - сказал он.