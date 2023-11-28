ГЛАВА МВД ⟩ Финляндия закрыла границу с Россией. Что будет делать Эстония?

Это не означает, что миграционный натиск из России автоматически перекинется на наши погранпереходы или границу. Но это, конечно, не исключено, и мы выполнили всю необходимую подготовку для этой ситуации.

На сегодняшний день мы знаем, что мигранты не пересекают пограничные пункты самостоятельно, своими силами и по собственному желанию - это все-таки систематическое и организованное движение, которое направляется в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а то и под их руководством. Мониторинг ситуации происходит как на границах Финляндии, так и, конечно же, Эстонии. Наши органы безопасности постоянно обновляют свои оценки угроз. Никаких дополнительных групп мигрантов на наши пограничные пункты за последнюю неделю не прибыло, но мы должны быть готовы к тому сценарию, когда россияне переправят мигрантов прямо к нашей границе, потому что они знают, что мигранты без необходимых документов не могут проникнуть на наши пограничные пункты.