Финляндия объявила о закрытии всех пограничных переходов на своей восточной границе первоначально на две недели. Международная защита больше не предоставляется на этих пограничных пунктах.
Это не означает, что миграционный натиск из России автоматически перекинется на наши погранпереходы или границу. Но это, конечно, не исключено, и мы выполнили всю необходимую подготовку для этой ситуации.
На сегодняшний день мы знаем, что мигранты не пересекают пограничные пункты самостоятельно, своими силами и по собственному желанию - это все-таки систематическое и организованное движение, которое направляется в сотрудничестве с российскими спецслужбами, а то и под их руководством. Мониторинг ситуации происходит как на границах Финляндии, так и, конечно же, Эстонии. Наши органы безопасности постоянно обновляют свои оценки угроз. Никаких дополнительных групп мигрантов на наши пограничные пункты за последнюю неделю не прибыло, но мы должны быть готовы к тому сценарию, когда россияне переправят мигрантов прямо к нашей границе, потому что они знают, что мигранты без необходимых документов не могут проникнуть на наши пограничные пункты.
Я знаю, что некоторым людям может показаться, что предупредительное закрытие пограничных переходов в каком-то смысле безопаснее - лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. В данном случае готовность и разумное управление означают, что мы держим наши ресурсы в максимальной готовности и не рискуем тратить рабочее время зря. Закрытие пограничных пунктов без реальной необходимости означало бы отправку дополнительных сил на пограничные пункты в кратчайшие сроки, хотя на самом деле нам может понадобиться вклад этих людей в других местах.
Мы общались с финнами, и они не ждут, что мы закроем границы только из солидарности, потому что знают, что мигранты точно не доберутся до финских портов и аэропортов через Эстонию. Однако в широком смысле, безусловно, интересно, как провалились попытки России расколоть финское общество с помощью наплыва мигрантов. Вместо этого миграционное давление со стороны России приблизило Финляндию к странам Балтии и Польше, которые в последние годы стали объектом аналогичных организованных миграционных атак.
Однако теперь страны Северной Европы также смогли на собственном опыте почувствовать, что миграция означает помощь не только тем, кто в ней нуждается, но и странам, враждебно настроенным по отношению к нам, и что организованная преступность может использовать ничего не подозревающих мигрантов против нас и для получения преступных доходов.
Таким образом, Россия помогает переосмыслить подход всего Евросоюза к миграции, где все чаще проявляется необходимость предотвращения нелегальной миграции, чтобы враждебные страны или торговцы людьми не могли использовать невинных жителей третьих стран в качестве оружия или источника дохода, перемещая их через границы других стран.