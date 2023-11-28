Безбилетники, проблемы с эстонским и присвоение денег: прошел масштабный рейд по автобусам

Проверка, которая затронула почти 600 автобусов в Харьюмаа, завершилась парой десятков сокращенных производств за езду без билета и семью производствами о проступках из-за подозрения, что водитель автобуса присвоил деньги за билеты.
С 23 октября по 19 ноября в Харьюмаа проверили 578 автобусов и 8674 пассажиров.
«Мы выявили 223 пассажира без билета, большинство из которых были учениками, еще несколько человек, имевших право ездить бесплатно, и 27 пассажиров, которые не заплатили за билет или обманули насчет льготного проезда, - сказал руководитель отдел надзора за перевозками Департамента транспорта Карл Тийтсон. - Также была большая проблема с языковыми навыками водителей автобусов, которые не могли или не хотели общаться с контролерами на эстонском языке».
В отношении безбилетных пассажиров было проведено 20 сокращенных производств и начато семь производств о проступке из-за подозрения, что водитель автобуса присвоил деньги за билеты. Хотя Департамент транспорта в меньшем масштабе каждый месяц проводит проверки билетов, в департаменте заявили, что они хотели получить более полное представление об основных проблемах покупки билетов. «Кроме того, влияет ли видимость наших проверок на общее соблюдение закона, то есть отражается ли это на большем, чем обычно, количестве пассажиров или на выручке от продажи билетов», - добавлено в пресс-релизе.
«Есть два основных последствия отказа от покупки билета - большая потребность в дотациях и неверная статистика, которая помогает организатору при формировании маршрутов, - пояснил Тийтсон. - Проверено около 15 процентов ежемесячного пассажиропотока. В целом количество безбилетных пассажиров, которым надо было оплатить проезд, составило менее одного процента от проверенных, а количество всех безбилетных (сюда включены и те, у кого есть право на бесплатный проезд, но они его не зарегистрировали - прим.ред.) составило три процента от общего числа проверенных. Езда без билета не является большой проблемой там, где в автобус надо входить через переднюю дверь».
Проездную карту нужно провалидировать или попросить билет у водителя
Пассажиры, имеющие льготу на проезд или право на бесплатный проезд, должны доказать это соответствующим документом или купить билет за деньги, напомнили в департаменте. Кроме того, надо провалидировать проездную карту или попросить у водителя автобуса бумажный билет. Если вы покупаете билет у водителя автобуса, вы должны убедиться, что он продает правильный билет, что исключает возможность присвоения водителем автобуса денег. Водители автобусов должны более внимательно относиться к своим обязанностям по продаже билетов и контролировать использование льгот.
Среди тех, у кого есть льгота, выделяются ученики, которые забывают провалидировать свои проездные карты или не знают, что у водителя автобуса можно попросить бумажный билет. Родители должны научить своих детей пользоваться общественным транспортом и напомнить им, чтобы они зарегистрировали поездку с помощью проездной карты (или ученического билета, в котором есть такая возможность) или попросили у водителя автобуса бумажный билет.
Департамент транспорта