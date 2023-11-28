Безбилетники, проблемы с эстонским и присвоение денег: прошел масштабный рейд по автобусам

Проездную карту нужно провалидировать или попросить билет у водителя

Пассажиры, имеющие льготу на проезд или право на бесплатный проезд, должны доказать это соответствующим документом или купить билет за деньги, напомнили в департаменте. Кроме того, надо провалидировать проездную карту или попросить у водителя автобуса бумажный билет. Если вы покупаете билет у водителя автобуса, вы должны убедиться, что он продает правильный билет, что исключает возможность присвоения водителем автобуса денег. Водители автобусов должны более внимательно относиться к своим обязанностям по продаже билетов и контролировать использование льгот.

Среди тех, у кого есть льгота, выделяются ученики, которые забывают провалидировать свои проездные карты или не знают, что у водителя автобуса можно попросить бумажный билет. Родители должны научить своих детей пользоваться общественным транспортом и напомнить им, чтобы они зарегистрировали поездку с помощью проездной карты (или ученического билета, в котором есть такая возможность) или попросили у водителя автобуса бумажный билет.

Департамент транспорта