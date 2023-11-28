Фото ⟩ В Ласнамяэ вспыхнул пожар в автомастерской

Вечером в ​​Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в ремонтной мастерской. Очевидцы передали, что из-под крыши заводского здания валит темный дым и что в здании находится автосервис.

Спасательный департамент отреагировал на пожар усиленным составом: к тушению пожара приступили спасатели из Ассаку, Кесклинна, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также прибывшие на место спасатели-добровольцы из Костивере и Табасалу.

Прибывшие на место первыми спасатели из Ассаку установили, что покрасочная камера горит и из нее идет темный дым, но пламени не видно. Людей, начавших тушить пожар огнетушителями, после приезда спасателей вывели из здания и передали машине скорой помощи для медицинского осмотра. В здании находились четыре человека, пострадавших нет.

Людей попросили держаться на безопасном расстоянии от места происшествия, держать окна и двери закрытыми и, по возможности, выключить вентиляцию.

По предварительной оценке, загорелось устройство вентиляции покрасочной камеры, фильтры и вентиляционные трубы, выводящие пары краски за пределы здания. Возгорание началось из-за специальной пропитанной химикатами салфетки, с которой огонь перекинулся на вентиляционное устройство.

В ходе дальнейшего расследования будут установлены точные обстоятельства случившегося и причина пожара.