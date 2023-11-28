Не открывайте окна: в Ласнамяэ вспыхнул пожар в автопокрасочной мастерской

В таллиннском районе Ласнамяэ на улицы Вяйке-Паала сегодня, 28 ноября, вечером в автопокрасочной мастерской вспыхнул пожар. Спасательный департамент рекомендует в этом районе закрыть окна и избегать передвижений на этой улице.