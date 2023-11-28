Не открывайте окна: в Ласнамяэ вспыхнул пожар в автопокрасочной мастерской

В таллиннском районе Ласнамяэ на улицы Вяйке-Паала сегодня, 28 ноября, вечером в автопокрасочной мастерской вспыхнул пожар. Спасательный департамент рекомендует в этом районе закрыть окна и избегать передвижений на этой улице.
В 17.17 в Центр тревоги позвонили и сообщили о пожаре на улице Вяйке-Паала, где в автопокрасочной мастерской загорелась покрасочная камера.
Спасательный департамент отреагировала на пожар усиленным составом спасателей. Распространяется темный дым, по возможности выключите вентиляцию, закройте окна и двери.
По последним данным, пострадавших нет. В здании находились четыре человека, которые были осмотрены медиками.