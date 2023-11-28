Смещенная во вторник с поста мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер, подала заявление в полицию, подозревая лидера фракции Центристской партии в городском собрании Сергея Лопина и заместителя мэра Эвелин Данилов из той же фракции в коррупционном сговоре.
Подозрение на коррупционный сговор в мэрии Кохтла-Ярве: Линдер призвала полицию провести расследование
Эвелин Данилов впервые была утверждена в должности заместителя мэра в декабре 2021 года. Сергей Лопин был одним из тех, кто тогда поддержал ее кандидатуру и утверждение.
«14 марта 2022 года супруга Сергея Лопина Эрика Теффо-Лопина была назначена на должность главного специалиста по охране детства управления социальной защиты населения администрации города, несмотря на то, что при назначении она не соответствовала требованиям Закона об охране детства. У нее не было необходимого образования и квалификации. Кроме того, был нарушен закон о государственной службе, так как она была назначена без конкурса», - заявила Линдер на заседании горсобрания Кохтла-Ярве во вторник.
Линдер отметила, что по Закону о государственной службе поиск без конкурса может быть проведен в течение 120 дней после признания конкурса несостоявшимся, но на работу может быть принят человек, отвечающий требованиям, установленным законом.
«Эрика Теффо-Лопина прошла собеседование с Эвелин Данилов, которая и подготовила приказ о назначении. Поскольку Данилова была назначена вице-мэром от Центристской фракции, в которую входит Сергей Лопин, можно предположить, что имело место взаимное коррупционное соглашение», - сказала Линдер.