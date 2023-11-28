«Новости в 7» за 28 ноября: «Щедрый вторник» - лучшее время для пожертвований, молодежный конкурс дебатов в Нарве, спектакль «Вырыпаев.Тексты» и гостья студии расскажет, почему растет количество обращений в Lasteabi

Сегодня в выпуске:

- Хотите изменить мир? Благотворительность способствует этому. Сегодня в Эстонии начались толоки по сбору пожертвований, в рамках которых каждый может помочь реализации различных инициатив и поддержать тех, кому нужна помощь. О некоторых из них - в репортаже нашей съемочной группы

- Насилие и неподобающее обращение в отношении детей - серьезная проблема для нашей страны. Количество обращений в службу помощи детям растет, однако ее представители призывают всех смелее пользоваться такой возможностью, чтобы предотвратить беду. Подробнее об этом расскажет гостья студии, консультант Lasteabi Яна Кондрашова.

- В споре рождается истина. Это правило вновь подтвердили участники турнира по дебатам, который состоялся в Нарве. Нужен ли в городе свой квартал культуры, стоит ли наказывать за просмотр российских телеканалов - об этом и не только в репортаже нашего регионального корреспондента

- Это интересно: крупнейший в мире айсберг отправился в дрейф после почти сорока лет, проведённых на мели; компания Space X запустила в космос очередную порцию спутников системы Starlink; в Великобритании могут усыпить сотни собак запрещенной и признанной опасной породы американский булли

- Слова Ивана Вырыпаева, музыка артиста Дельфина. Такой необычный и яркий симбиоз в виде спектакля по текстам одного из самых известных современных российских драматургов, который запрещен на Родине, представила студия Арт-Чердак. Наша съемочная группа посетила представление и готова поделиться впечатлениями.