Зарплата волостного старейшины Эрки Сависаара будет 3500 евро

На заседании волостного собрания Винни в четверг в повестки дня, среди прочего, будет утверждение новой структуры волостной управы, утверждение в должности заместителя волостного старейшины и определение зарплаты волостного старейшины.
Согласно проекту, в состав волостной управы будут входить волостной старейшина (Эрки Сависаар), заместитель волостного старейшины (Райдо Тетто) и три члена волостной управы (Аарне Лаас, Вирго Коппель и Прийт Моор).
На данный момент заместителем волостного старейшины еще является Ээрик Лумисте. Райдо Тетто работает советником по дорогам и строительству в волости Винни.
Также на повестке дня заседания собрания в четверг стоит вопрос определения зарплаты и компенсаций для волостного старейшины Эрки Сависаара. Согласно проекту, он будет получать зарплату в размере 3500 евро в месяц, к которой будет добавляться компенсация на топливо для служебного автомобиля с лимитом 350 литров в месяц и на услугу мобильной связи с лимитом 25 евро в месяц.