Зарплата волостного старейшины Эрки Сависаара будет 3500 евро

Также на повестке дня заседания собрания в четверг стоит вопрос определения зарплаты и компенсаций для волостного старейшины Эрки Сависаара. Согласно проекту, он будет получать зарплату в размере 3500 евро в месяц, к которой будет добавляться компенсация на топливо для служебного автомобиля с лимитом 350 литров в месяц и на услугу мобильной связи с лимитом 25 евро в месяц.