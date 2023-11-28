Регион Балтийского моря будут защищать корабли и авиация шести стран

Во вторник министры обороны государств-участников Объединенных экспедиционных сил решили, что в начале декабря страны-участницы направят часть своих военных кораблей и самолетов в Балтийское и Северное моря и в Датские проливы для защиты подводной инфраструктуры и усиления сдерживания в Северной Европе.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания внесут свой вклад в безопасность в регионе Балтийского моря, используя различные силы и средства, включая патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты, минные тральщики. Британский фрегат HMS Richmond обеспечит силовую защиту эстонских и финских кораблей. ВМС Эстонии предоставят два патрульных корабля.
«Сегодняшним решением впервые был задействован потенциал кризисного реагирования Объединенных экспедиционных сил. Это убедительное доказательство готовности сил внести свой вклад в обеспечение безопасности Северной Европы. Эстонский военный флот сыграет свою роль в успешном выполнении этой задачи», - сказала вице-канцлер Минобороны Эстонии по вопросам обороны Сюзан Лиллевяли, представлявшая на встрече свое ведомство.
Объединенные экспедиционные силы поддерживают государства-члены и НАТО в их усилиях по защите критически важной инфраструктуры.
Объединенные экспедиционные силы - это коалиция под руководством Великобритании, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.
Основными направлениями деятельности коалиции являются регион Балтийского моря, Крайний Север и Североатлантический регион. Активизируя Объединенные экспедиционные силы, Великобритания предоставит необходимые командные и силовые элементы, которые будут дополнены возможностями государств-членов.