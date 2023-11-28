Регион Балтийского моря будут защищать корабли и авиация шести стран

Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства обороны, отметив, что Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Швеция и Великобритания внесут свой вклад в безопасность в регионе Балтийского моря, используя различные силы и средства, включая патрульные корабли, фрегаты, морские патрульные самолеты, вертолеты, минные тральщики. Британский фрегат HMS Richmond обеспечит силовую защиту эстонских и финских кораблей. ВМС Эстонии предоставят два патрульных корабля.

«Сегодняшним решением впервые был задействован потенциал кризисного реагирования Объединенных экспедиционных сил. Это убедительное доказательство готовности сил внести свой вклад в обеспечение безопасности Северной Европы. Эстонский военный флот сыграет свою роль в успешном выполнении этой задачи», - сказала вице-канцлер Минобороны Эстонии по вопросам обороны Сюзан Лиллевяли, представлявшая на встрече свое ведомство.

Объединенные экспедиционные силы поддерживают государства-члены и НАТО в их усилиях по защите критически важной инфраструктуры.

Объединенные экспедиционные силы - это коалиция под руководством Великобритании, в которую также входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия.