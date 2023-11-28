Каллас не исключает возможности сокращения родительских компенсаций

На просьбу ведущего прокомментировать заявление в пятничной статье в газете Õhtuleht, будто политики говорят о сокращении родительских компенсаций в качестве средства экономии, Каллас сказала: «На следующий год у нас запланирован пересмотр бюджета, сначала в трех министерствах: Министерстве экономики и коммуникаций, Министерстве социальных дел и Министерстве финансов – там, где речь идет о наибольшем количестве пособий».

«В Министерстве социальных дел все связано с семейными пособиями, и было решено, что в начале 2024 года представители министерства представят обзор всех этих пособий, и предложат, как их целесообразнее распределять. Это часть бюджетной ревизии, чтобы попробовать направить пособия тем людям, которые в первую очередь в них нуждаются. Пока мы это только обсуждаем», – добавила премьер-министр.