График ⟩ В среду электроэнергия в Эстонии резко подорожает

Самая высокая цена биржевой электроэнергии - 460,81 евро за мегаватт-час - будет в среду с 9 до 10 часов утра, а самая низкая - с 4 до 5 утра, когда цена будет 100,58 евро.

В среду электроэнергия в Латвии и Литве будет стоить столько же, сколько и в Эстонии - 167,92 евро за мегаватт-час, а в Финляндии цена на электроэнергию будет почти на четверть меньше, чем в странах Балтии, и составит 127,39 евро.