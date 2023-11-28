График ⟩ В среду электроэнергия в Эстонии резко подорожает

В эстонской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя биржевая цена электроэнергии в среду по сравнению со вторником вырастет на 23,4 процента до 167,92 евро за мегаватт-час, что также является самой высокой ценой дня в системе Nord Pool.
Самая высокая цена биржевой электроэнергии - 460,81 евро за мегаватт-час - будет в среду с 9 до 10 часов утра, а самая низкая - с 4 до 5 утра, когда цена будет 100,58 евро.
В среду электроэнергия в Латвии и Литве будет стоить столько же, сколько и в Эстонии - 167,92 евро за мегаватт-час, а в Финляндии цена на электроэнергию будет почти на четверть меньше, чем в странах Балтии, и составит 127,39 евро.
В эстонской ценовой зоне средняя цена на бирже электроэнергии в октябре составила 87,37 евро за мегаватт-час, что на 49,9 процента меньше, чем в октябре 2022 года, когда среднемесячная цена составляла 174,29 евро за мегаватт-час. По сравнению с сентябрем цена упала на 23 процента.