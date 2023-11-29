Рейтинги: поддержка «Отечества» выросла до рекордной отметки

Поднявшееся на прошлой неделе на первое место в рейтинге политических партий «Отечество» за последнюю неделю еще больше нарастило свою популярность.
Согласно последним результатам еженедельного опроса Института социальных исследований и социологической фирмы Norstat Eesti, «Отечество» поддерживают 27,1 процента обладающих правом голоса граждан, Эстонскую консервативную народную партию (EKRE) 22 процента, а 17,1 процента - Партию реформ.
Поддержка партии «Отечество» находится на самом высоком, а поддержка Партии реформ - на самом низком уровне с начала 2019 года, когда социологи Norstat начали вести опросы партийных предпочтений.
За тройкой лидеров следуют Центристская партия с 13,2 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 10,3 процента и «Ээсти 200», которую поддерживают 5,9 процента.
Коалицию поддерживают 33,3 процента респондентов, а оппозицию 62,3 процента.