Департамент предупредил водителей об опасности, поджидающей на дорогах

Рано утром дорожное покрытие крупных государственных основных и опорных дорог мокрое от реагентов, между колеями может лежать снег. Второстепенные дороги заснежены, на меньших трассах могут быть поваленные деревья. На дорогах Пярнумаа, Валгамаа и Вирумаа встречаются обледенелые участки. Температура везде минусовая.