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Департамент предупредил водителей об опасности, поджидающей на дорогах

BNS
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Снегопад.
Снегопад. Фото: Kenno Soo

Транспортный департамент предупреждает, что в среду утром дороги могут местами быть скользкими.

Рано утром дорожное покрытие крупных государственных основных и опорных дорог мокрое от реагентов, между колеями может лежать снег. Второстепенные дороги заснежены, на меньших трассах могут быть поваленные деревья. На дорогах Пярнумаа, Валгамаа и Вирумаа встречаются обледенелые участки. Температура везде минусовая.

Днем облачная с прояснениями погода, на западе страны легкий снег. Температура воздуха и у дорожного покрытия останется минусовой.

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