Бывший вице-мэр Таллинна будет руководить Ласнамяэской баней

Таллиннская горуправа планирует утвердить решение о назначении Вырк на заседании 29 ноября. Кандидатура Вырк была выбрана по итогам конкурса, в котором участвовало 32 человека.

Договор с прежним заведующим Ласнамяэской баней Валерием Кислицыным был расторгнут в мае прошлого года по соглашению сторон.

Вырк обвинялась в даче ложных показаний

Напомним, Эха Вырк занимала пост вице-мэра Таллинна с 2007 по 2021 годы, а летом 2021 года прокуратура возбудила против нее уголовное дело и предъявила подозрение в даче ложных показаний. В связи с разразившимся скандалом Вырк покинула пост вице-мэра.

Госпрокуратура обвиняла Вырк в сознательной даче ложных показаний в качестве свидетеля по уголовному делу. Согласно обвинению, 5 мая прошлого года Вырк дала Центральной криминальной полиции ложные показания по уголовному делу о пожертвовании в размере 50 000 евро в пользу Центристской партии.

Эха Вырк не признала себя виновной и заявила, что сознательно не давала ложных показаний. По ее словам, она забыла содержание состоявшейся за восемь месяцев до того телефонной беседы с членом женской организации Центристской партии Яной-Хелен Юхасте, которая сделала это пожертвование.

Вырк также заявила, что у нее не было мотива лгать, поскольку она не связана с этим пожертвованием и у нее отсутствует личная заинтересованность в нем.

В сентябре прошлого года Харьюский уездный суд полностью оправдал Вырк.