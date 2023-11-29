На минувшей неделе в Украине обсуждался призыв 35-летнего депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой к отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, спровоцировавший новый скандал, заявление Службы внешней разведки Украины о планах России в отношении Запада и, в частности, стран Балтии, а также результаты расследования крушения вертолета под Киевом, в результате которого погибло руководство МВД страны. Впрочем, обо всем по порядку.
Служба внешней разведки Украины раскрыла планы Путина и предупредила страны Балтии об опасности
Главным скандалом минувшей недели в Украине стало заявление народного депутата от президентской партии «Слуга народа», заместителя главы парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Марьяны Безуглой о необходимости отставки главкома ВСУ Валерия Залужного.
Кто станет жертвой: Зеленский, генералы, система?
«Так, главнокомандующий ВС Украины не смог предоставить план замысла на 2024 год. Ни большой, ни маленький, ни асимметричный, ни симметричный. Военные просто сказали, что им надо забирать не менее 20 000 граждан в месяц», – написала Безуглая в Facebook, аргументируя свое требование.
По ее словам, проблема нарисовалась еще летом, в период формирования госбюджета. «Мы спрашивали, под что планировать? Как вы видите войну? Закладывать ли средства под ротацию и демобилизацию? Что с обучением? Что с ротациями? Почему в 2024 году не заложена закупка турникетов вообще, например? Вы понимаете, что один погибший стоит государству 15 млн грн, а турникет типа САТ – в 10 000 раз меньше? Кроме трагедии гибели как таковой… Эта дискуссия была непубличной, но напряжение нарастало», – написала депутат.
Оказывается, есть «мы», было «напряжение», которое «нарастало», и наросло оно до такой степени, что депутат президентской фракции бросила в общество публичное требование: «Если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что надо больше людей без всякого предложения по изменениям системы ВСУ, то такое руководство должно уйти».
Следует отметить, что нужно обладать смелостью, чтоб бросить такой вызов генералу Залужному. Сегодня он самый популярный человеку в Украине. Из-за этого в соцсетях оппоненты Безуглой начали называть ее безумной. Однако ее «мы» и «нараставшее напряжение» говорят о том, что она пионер в критике военного командования Украины, но далеко не одиночка.
Да, сегодня посягательницу на генеральскую доблесть подвергают чуть ли не обструкции. Коллеги-однопартийцы заявили о намерении обратиться к главе партийной фракции «Слугa народа» с требованием исключить ее из своих рядов. Еще один «слуга» зарегистрировал постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Глава одной из известных общественных организаций даже написал на Безуглую заявление в СБУ: о разглашении гостайны, и заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.
Но при этом Офис Зеленского молчит. Более того, после известной статьи Залужного в The Economist, в которой главком заявил о тупике в военных действиях, Зеленский публично не согласился с ним. А потом было нашумевшее телеинтервью генерала Дмитрия Марченко о том, что он «очень хотел бы» выдвижения Залужного в президенты, и в котором согласился, что Украине нужен «президент-военный», «человек с опытом Шарля де Голля».
Очевидно, что не случайно после этого, в интервью The Sun президент Зеленский открыто заявил, что военные, которые собираются заниматься политикой, не должны «заниматься войной»…
Буквально на минувшей неделе Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов опубликовал статью, в которой заявил об «информационной кампании по искусственному созданию и демонстрации якобы имеющегося конфликта в высшем военно-политическом руководстве страны», реализуемой Кремлем в Украине. Но после поста Безуглой и развернувшихся вслед за ним событий, создается впечатление, что конфликт все-таки есть. И заключается он даже не в президентских амбициях Залужного или Зеленского, а в системе ВСУ, которая стала демотиватором для мобилизации военнообязанных и в которой некоторые политики видят причину неэффективности летнего контрнаступления.
И чем больше будет затягиваться война, чем дольше военные будут забирать те 20 000 человек ежемесячно, о которых написала Безуглая, тем актуальнее встанет вопрос: кто виноват? Можно объявить виноватой систему и начать менять ее. А можно назвать виноватыми генералов или Зеленского, тогда победят либо первые, либо вторые, но проиграет страна. Пока что стремление менять систему вызывает сопротивление генералитета и уже ориентирующихся на него политиков. Значит, остается одно из двух. Но не факт, что победителем будет военное руководство. Потому что перспектива забирать 20 000 граждан в месяц – это серьезный аргумент не в его пользу для тех, кого еще не забрали.
Разведка предупреждает
В отличие от медийного ГУР Минобороны Украины или, например, Британской разведки, систематически публикующей свои отчеты о российско-украинской войне, Служба внешней разведки Украины редко дает о себе знать. Но тем весомее ее заявления. Глава СВР Александр Литвиненко на минувшей неделе опубликовал колонку, где рассказал о глобальных планах и целях РФ, в которых война в Украине, оказывается, является лишь одним из шагов к глобальному переделу мира.
«Путин убежден, что вернуть Украину и остальные "исторические русские земли" и восстановить империю можно только в рамках глобального перераспределения мира. Такое перераспределение может длиться 10-15 лет, сопровождаться конфликтами разного масштаба и интенсивности, возможно с использованием ядерного оружия. Причем война против Украины воспринимается Кремлем как важный, но не единственный фронт для России, который фактически ведет мировую войну с США и Западом в целом», – написал Литвиненко.
Как подчеркнул глава СВР, одна из задач Кремля – сформировать альтернативную Западу «коалицию большинства». Это формат «Глобальный Юг+», который должен продвигать альтернативные Западу модели (политические, экономические, финансовые, гуманитарные, ценностные и т.п.). Цель – превратить Запад из мирового лидера в одного из таковых, «нормализовать» его, а затем, в том числе ядерным шантажом, сломать волю западных элит, убедить, что они проиграют и им следует мирно отступить. Ключевую роль здесь должно сыграть усиление военной мощи России, Китая и других стран «коалиции большинства».
Среди главных задач Кремля для реализации этого плана Литвиненко называет и подготовку к предстоящей агрессии против Молдовы и бывших советских стран Балтии.
«После высылки российских дипломатов-шпионов россияне активно инфильтрируют страны Европы, прежде всего Южной, своей агентурой, создавая бизнесы, НГО и т.д. Есть признаки подготовки инфраструктуры подрывной деятельности под большую войну (подход, апробированный во времена СССР)», – пишет глава Службы внешней разведки.
Конечно, можно предположить, что статья Литвиненко – это высокостатусная украинская ИПСО, призванная мобилизовать западный мир на помощь Украине. Но если объективно анализировать политику России и Китая по расширению БРИКС, например, бурную деятельность, развернутую Москвой в Африке, фактическую поддержку Кремлем ХАМАС, в конце концов, растущий военный бюджет РФ на ближайшие годы, то можно прийти к выводу, что все это направлено на реализацию гораздо более широких амбиций, чем просто завоевание Украины. Так что – 10-15 лет! Если демократический мир не сломает хребет путинскому режиму раньше.
Точка в расследовании
Однако, какие бы планы не строили наши враги, а главную опасность для себя представляем мы сами. И не только потому, что своими слабостями создаем им возможности для реализации подлостей против нас…
18 января этого года в результате падения вертолета в пригородных к Киеву Броварах погибло почти все руководство Министерства внутренних дел Украины. Учитывая, что трагедия произошла во время войны, она обросла различными конспирологическими версиями: от диверсии до внутриминистерских разборок. На днях Государственное бюро расследований и Офис генпрокурора Украины поставили точку в этой истории. После ознакомления с документами подозреваемых и их защитников, а также потерпевших и их законных представителей «материалы будут переданы в суд».
Впрочем, сенсации не произошло. Еще в августе следователи сообщили о подозрении в отношении пяти должностных лиц Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, которые нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД. По материалам следствия, чиновники ГСЧС привлекли к перевозке делегации судно, которое находилось на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации и не имело разрешительных документов на выполнение других видов полетов (а лететь планировалось аж в Харьковскую и Днепропетровскую области). Командир экипажа начал полет без метеорологических данных по маршруту движения, а экипаж не имел допусков к полетам в сложных метеоусловиях.
В результате из-за плохой погоды вертолет двигался на предельно низкой высоте, потерял ориентировку и упал на детский сад. Помимо чиновников МВД, в авиакатастрофе погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в садик. 31 человек, среди которых 13 детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.