Лига чемпионов: Шахтер обыграл Антверпен, а Мбаппе оставил матч без сенсации

Группа Е

Рим «Лацио» — Глазго «Селтик» 2:0

«Фейеноорд» - «Атлетико Мадрид» 1:3

Оба победитеоя выяснились в предпоследнем туре. В последнем туре «Лацио» и «Атлетико» определят победителя группы. У испанского клуба имеется небольшое преимущество.

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Группа F

«Милан» — «Боруссия» Дортмунд 1:3

ПСЖ – «Ньюкасл» 1:1

«Боруссия», которую в этом году окрестили «смертельной командой», оправдала свое название. Победой они обеспечили себе повышение, но могут опуститься на второе место.

«ПСЖ» спас свою шкуру в самый последний момент – в матче с «Ньюкаслом» второго поражения удалось избежать благодаря пенальти на 8-й минуте овертайма.

В финальном туре встретятся «Боруссия» и ПСЖ, а также «Ньюкасл» и «Боруссия».

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Группа G

«Манчестер Сити» - «Лейпциг» 3:2

«Янг Бойз» - «Црвена Звезда» 2:0

Действующие чемпионы «Сити» были близки к своему первому поражению в сезоне. В первом тайме они проигрывали 0:2, но вернувшись после перерыва, исправили свои ошибки. Пятая победа в пяти играх означала, что английские гиганты заняли первое место в группе.

Все хорошо и у «Лейпицига», он занимает второе место. Благодаря своему превосходству «Янг Бойз» также продолжит выступать европейской лиге.

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Группа H

«Шахтер» - «Антверпен» 1:0

«Барселона» - «Порту» 2:1

«Антверпен», впервые вышедший в групповой этап Лиги чемпионов, не смог открыть счет и в пятом туре. Они достойно играли против «Шахтера», больше владели мячом, наносили больше ударов. Но свою цель не достигли.

Выйдя из проигрышной позиции, «Барселона» обеспечила выход из подгруппы, но теоретически ещё не первое место. Но для этого должно было произойти маленькое чудо. Второй этап плей-офф определится в матче последнего тура между «Порту» и «Шахтером».