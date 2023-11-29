Сиккут: я поддерживаю установление потолка родительской зарплаты

По словам министра здоровья Рийны Сиккут (Социал-демократическая партия), назрела необходимость установить потолок родительской зарплаты, которая в ряде случаев приближается к 5000 евро в месяц, пишет Rus.ERR.
«Я сама уже много лет выступаю за ограничение родительской компенсации. Мы быстро движемся к родительским компенсациям в размере 5000 евро, и я считаю, что важно создать некий элемент равенства», - сказала Сиккут во вторник в передаче Esimene Stuudio (Первая студия) на телеканале ETV.
Она отметила, что в связи с ревизией госбюджета в Министерстве социальных дел будут пересмотрены все компенсации, пособия и порядки выдачи медицинских справок, и есть возможность, что в случае высокозатратных компенсаций будут предложены поправки.
По словам министра, она не слышала, чтобы сокращение периода выплаты родительской зарплаты с 18 до 12 месяцев обсуждалось на уровне министерства или правительства, и она также не видела такого предложения в письменном виде.