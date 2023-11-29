Фото ⟩ Автомобиль сбил 12-летнюю девочку: скорее всего, она переходила дорогу в неположенном месте

По первоначальным данным, авария произошла на Пайдеской улице, где пешеход переходил дорогу в неположенном месте и получил удар от проезжавшей мимо машины.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен подтвердила, что сегодня в 7:33 в центр тревоги сообщили, что возле автобусной остановки «Луха» на Пайдеской улице в Тюри (Ярвамаа) автомобиль BMW, за рулем которого находился 39-летний мужчина, сбил переходившую дорогу 12-летнюю девочку.

«Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу, – уточнила она. – Водитель был трезв и у него имелись права».