Фото ⟩ В РФ разрастается флешмоб родственников мобилизованных

Родственники мобилизованных россиян, добивающиеся их возвращения с фронта, устроили всероссийский флешмоб, наклеивая на автомобили стикеры со слоганами, использующими символы поддержки войны РФ против Украины. Кадры с участвующими машинами во вторник, 28 ноября, опубликовал Telegram-канал «Путь домой», объединяющий родственников мобилизованных по всей стране.

Обращение родственников мобилизованных

Накануне движение родственников мобилизованных россиян опубликовало обращение к «многонациональному народу России». «Это обращение к каждому или скорее мольба о помощи. Прямо на ваших глазах разворачивается наша трагедия, которую мы не в силах вынести в одиночестве! Мы стучались во все двери. Наше государство отвернулось от тех, кто первый откликнулся на его зов о помощи. В первую очередь, от самих мобилизованных и их близких», – указывается в нем.

По словам авторов сообщения, «надежды почти не осталось». «Ни у кого из нас нет уверенности. У многих уже нет будущего. Но мы, оказывается не избиратели и не граждане, а может быть, уже и не люди вовсе… Нас предают и истребляют свои же», – отмечается в публикации. В ней напоминается, что президент РФ Владимир Путин обещал не призывать резервистов, а потом «обещания по факту оказались пустышкой».