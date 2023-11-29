Новый год принесет важные изменения в ограничениях на рыбную ловлю

Удобнее всего оформить рыболовную карту в интернете. Ходатайство можно подать также в представительствах Департамента окружающей среды, отправить по почте или передать дигитально подписанное ходатайство электронным письмом на адрес info@keskkonnaamet.ee.
По словам руководителя отдела охотничества и гидробиоса Департамента окружающей среды Аймара Ракко, перед оформлением новой рыболовной карты необходимо убедиться, что подан обязательный отчет об улове на основании рыболовной карты предыдущего периода, а также быть в курсе об изменениях в ограничениях на рыбалку. «Рыболовные карты для рыбалки в небольших озерах и на озере Выртсъярв заканчиваются быстрее, чем карты для рыбалки в море, которые доступны для большего числа рыбаков, так как срок действия рыболовных карт для рыбалки с помощью жаберных сетей уменьшился до 7 дней», — сказал Аймар Ракко.
Для ограничения лова установлен лимит на количество выдаваемых разрешений. Это обеспечит сохранение и естественное воспроизводство рыбных запасов, а также поможет снизить негативное воздействие рыболовства. В 2024 году 1% рыболовных карт будет выдаваться на основании заявок, поданных непосредственно в Департамент окружающей среды, и 99% — в электронном виде.
Ходатайства в бумажном виде будут приниматься в представительствах Департамента окружающей среды только 1 декабря с 9 до 10 часов. Заявления можно будет оставить в следующих представительствах:
- Таллинн Копли, 76;
- Кярдла Шоссе Кыргессааре, 18;
- Йыгева УЛица Суур, 3;
- Хаапсалу улю Лахе, 8;
- Пярну улю Рохелине, 64;
- Курессааре улю Таллинна, 22;
- Тарту ул. Александри, 14;
- Вильянди Паала-теэ, 4.
В остальных бюро заполненные бланки можно будет оставить в почтовом ящике представительства Департамента окружающей среды.
Удобнее всего оформить рыболовную карту на сайте kalaluba.ee. Для этого надо войти в электронную среду kalaluba.ee с помощью ID-карты, мобильного ID или Smart-ID. На сайте необходимо выбрать «рыболовная карта», затем отметить орудие лова, соответствующий уезд и водоем. Обязательно нужно указать дату начала рыбалки и учесть, что изменить период действия уже купленной рыболовной карты невозможно. Оплатить рыболовную карту можно сразу после подачи заявки в интернет-банке или кредитной картой.
Купить рыболовную карту в электронной среде можно только на своё имя. Ходатайство о рыболовной карте от имени другого лица можно подать лишь в представительстве Департамента окружающей среды, и для этого требуется письменная доверенность, так как кроме права на рыбную ловлю рыболовная карта накладывает на владельца карты обязанность представления отчета об улове. Департамент не может допустить такой ситуации, при которой возможно приобрести рыболовную карту на имя другого человека без его ведома, обязав тем самым владельца рыболовной карты подать отчет об улове. Ведь если впоследствии отчёт не будет представлен, то это может обернуться штрафом. Отчет об улове должен быть представлен даже в том случае, если владелец рыболовной карты не ходил на рыбалку или же улова не было. Данные об улове можно представить в электронном виде на сайте kalaluba.ee, в представительстве Департамента окружающей среды или отправить по почте. После подачи отчета можно будет приобрести новую рыболовную карту.
Новый год принесет несколько важных изменений в ограничениях на рыбную ловлю, которые в основном касаются Национального парка Матсалу, а также ловли лосося, форели и раков. С первого апреля 2023 года вступил в силу новый порядок охраны Национального парка Матсалу. Это меняет и правила рыболовства в Матсалу.
Новый порядок охраны существенно изменил условия пребывания на охраняемой территории, а также названия многих зон охраняемой территории, ограничения на рыболовство были приведены в соответствие с новым порядком. Вместе со вступлением в силу нового порядка охраны национального парка Матсалу было разработано приложение в виде карты, где указаны территории, на которых разрешено или запрещено пребывание в определенное время. При ловле рыбы в национальном парке Матсалу необходимо учитывать несколько важных изменений: например, рыболовные карты с длительным сроком действия будут заменены на рыболовные карты с более коротким сроком действия.
Подробную информацию о получении рыболовной карты можно найти на домашней странице Департамента окружающей среды. Если возникнут вопросы, то можно обратиться в службу поддержки клиентов Департамента окружающей среды по телефону 662 5999 или по электронной почте info@keskkonnaamet.ee.