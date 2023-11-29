Глава корпуса НАТО: РФ восстанавливает силы, предназначенные не для войны в Украине

«Россия заявила, что восстановит свои мощности и потенциал по ту сторону границы, с которой мы граничим. На данный момент Россия активно вовлечена в незаконную войну против Украины, но она уже начала и продолжает восстанавливать свой потенциал, не предназначенный для войны в Украине, что представляет повышенную угрозу региону, в котором мы живем, региону Балтийского моря», - сказал он в интервью, опубликованном LRT в среду. Генерал, посетил Вильнюс на минувшей неделе.

Фон Зандрарт также заявил в интервью LRT, что «регион очень хорошо реагирует на чувствительную ситуацию, связанную с усилением напряженности».

«Это связано с тем, что регион Балтийского моря, в который в основном входят Эстония, Латвия, Литва и Польша, имеет самую протяженную границу со сферой влияния России. Включая саму Россию с Калининградом и, возможно, Беларусь, которая больше похожа на своего рода посредника или даже на независимое государство, но все равно находящееся в зоне влияния России», - заявил командующий натовским корпусом.