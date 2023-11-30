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Теэт Корстен: корбизм в Кохтла-Ярве похож на путинизм в России, он означает все самое противное

Павел Соболев
, журналист
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  • Социал-демократы сделали за центристов в Кохтла-Ярве грязную работу
  • В горсобрании Кохтла-Ярве полно подозреваемых в уголовных делах
  • Фонд интеграции нужно закрыть ввиду его бесполезности

Горсобрание Кохтла-Ярве избрало во вторник социал-демократа Хенри Казело новым мэром. В горсобрании была сформирована новая коалиция из 14 членов, состоящая из соцдемов и центристов. Одной из причин смещения мэра инициаторы смены власти назвали несбалансированность горбюджета и планы крупных сокращений в городских учреждениях. О том, правдоподобны ли такие мотивировки, или же у смены власти в городе были совсем другие причины, в студии Postimees порассуждал журналист Теэт Корстен.

Выдержки из беседы:

- Уже бывший мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер еще в понедельник, за день до голосования, сказала, что причины выражения ей недоверия надуманные, что те проекты мэрии, которые инициаторы вотума недоверия сочли ошибочными, часто являлись следствием действий самих членов горсобрания. По словам Линдер, единственная настоящая причина вотума недоверия - желание восстановить в Кохтла-Ярве власть избирательного блока «Прогресс», связанного с Центристской партией и бизнесменом Осипенко. Справедлива ли такая оценка, или же причины смены власти в городе шире, или же они вовсе кроются в чем-то другом?

- Если прибегнуть к литературному образу, то можно сказать, что в тот момент, когда Вирве стала мэром, в Кохтла-Ярве как будто восстановили Эстонскую Республику. Словно миновала наконец советская оккупация. Теперь мы можем сказать спасибо Эдуарду Одинцу за то, что в Кохтла-Ярве начинается новая советская оккупация. То, что я сказал, это не шутка, я действительно так считаю.

- В своей статье в Postimees на эстонском языке ты на этой неделе написал, что к власти в Кохтла-Ярве не приходят социал-демократы, к власти возвращается команда Валерия Корба, которую можно назвать и командой Михаила Кылварта…

- Скорее, я употреблял слово «бригада». Все это можно прочитать в книге Светланы Логиновой «Бандитский Ида-Вирумаа». Там все написано про Корба, благодаря чему сейчас не будет судебных дел, если про него говорить, там все написано, пусть люди прочитают там и про Корба, и про Осипенко, и про всех остальных. Кстати, и нынешний так называемый борец с коррупцией Эдуард Одинец свой политический путь начал в списке Корба. Так что про него можно сказать, что он никуда не уходил из этого списка.

- В Нарве инициаторы вотума недоверия мэру недавно обвиняли мэрию Катри Райк в том, что она направляла в горсобрание сырые и непрофессиональные проекты, то же самое говорилось и в отношении мэрии Вирве Линдер в Кохтла-Ярве. Различаешь ли ты в этой детали один и тот же почерк, одну и ту же формулу, с которой Центристская партия идет к цели, выбирая для нее в качестве партнеров в разных местах разные силы? Или ничего такого нет, ситуации в этих двух городах совершенно независимы друг от друга?

- Я думаю, что Эдуарду Одинцу с одной стороны хочется показать, что социал-демократы не лузеры, что их флаг в Кохтла-Ярве поднят высоко, у них есть пост председателя горсобрания. И теперь еще и мэр социалист, то есть все видят, что социалисты еще чего-то могут.

И в то же самое время он является и танкистом. Танкистом у центристов, потому что по сути там завтра все равно будет сидеть Валерий Корб. Одинец сделал грязную работу, убрав Вирве, и теперь Валерий Корб и все остальные эти прекрасные парни будут снова там сидеть. Корб - это как диагноз. Забудем про самого этого больного старика, но скажем так, что корбизм в Кохтла-Ярве - это как путинизм в России. То есть это слово объединяет все самое противное.

- Команда Вирве Линдер пробыла у власти в качестве мэрии меньшинства менее десяти месяцев. В феврале этого года за утверждение горуправы в должности проголосовали всего девять депутатов. Однако благодаря тому, что центристы решили не участвовать в голосовании, команда Линдер была утверждена в должности, поскольку голосов в поддержку оказалось больше, нежели голосов против. Если оглянуться назад, что, по твоему мнению, тогда заставило центристов позволить команде Вирве Линдер прийти к управлению городом?

- Половина этих вредных людей была под подозрением в уголовных делах. И до сих пор остается. Про половину горсобрания можно говорить, что они находятся под пристальным вниманием в качестве потенциальных коррупционеров, потому что приговор еще не вынесен. Плюс Осипенко полгода сидел в тюрьме. Осипенко выпустили, и Одинец сразу пришел к власти. И сразу стал опять возвращать к власти Корба.

- Депутат горсобрания Кохтла-Ярве Сергей Лопин в комментарии для прессы в начале этой недели раскритиковал городские власти за то, что они не отвечали на запросы членов горсобрания и граждан, или затягивали с ответом. По словам Лопина, отношение членов мэрии к членам горсобрания в связи с их запросами было зачастую высокомерное. Подозреваю, что ты вряд ли согласишься с такой оценкой, но действительно ли в отношениях мэрии и части депутатов чувствовалось сильное напряжение, и вероятность попытки сместить Вирве Линдер уже немалое время как казалась высокой?

- Когда в Кохтла-Ярве недавно убрали нашего собственного бронзового солдата, местные центристы как раз во главе с Лопиным тут же собрались и стали говорить, как они этого солдата восстановят. Должен ли Лопин сидеть в горсобрании, или его следует послать туда, где его родина?

- Также Сергей Лопин сказал в понедельник, что в ситуации, когда городской бюджет не сбалансирован и планируется волна сокращений в городских учреждениях, недопустимо назначать одним чиновникам городской администрации значительно более высокую зарплату, чем другим, и избирательно выплачивать премии-сюрпризы. Знаешь ли ты, что могло стоять за этими претензиями, есть ли там какой-то реальный конфликт...

- Все это полная чушь. Я хочу еще раз напомнить, что во времена Корба и Лопина в Кохтла-Ярве коррупция была ужаснее, чем в путинской России. Лопин - центрист, а центристы в Кохтла-Ярве - они даже хуже, чем «Единая Россия» в России. Такой у них имидж. И именно они его сами и создали. Не я им его придумал, не кто-то другой, они сами его сделали. Читайте «Бандитский Ида-Вирумаа». При этом все, что описано в этой книге, продолжалось и после того, как эта книга вышла.

- Какие самые неприятные последствия смены власти в городе ты предвидишь? В своей статье на этой неделе ты написал, что команда Валерия Корба в сфере образования действовала так, чтобы от эстоноязычного школьного образования в городе мало что осталось. Но сейчас, наверное, так действовать уже нельзя, с учетом того, что в Эстонии принят закон об общегосударственном переходе школ на эстоноязычное школьное образование?

- В горсобрании до сих пор сидят такие люди, которые сами являются педагогами. Они больше всего боролись тут за русскую школу в Эстонии. Плоды этого до сих пор видны. Да и тот же Эдуард Одинец объяснял мне, что нет никакой другой возможности, кроме как сделать школу, в которой одна половина будет эстонская, а в другой будет эта самая пропорция 60 на 40.

А ведь Одинец еще очень долго работал в сфере интеграции. Когда я думаю про эту сферу, то сразу вспоминаю, что Кая Каллас сейчас ищет место, где можно взять деньги на нужды бюджета. Так вот можно же просто закрыть Фонд интеграции. Все деньги, которые они используют, до последнего цента, это все деньги на ветер. И Одинец как раз из этой системы. И там они учатся говорить на таком языке Оруэлла, что война - это мир, и так далее. Одинец - очень колоритный плод этой системы. Кая Каллас может получить нужные средства, закрыв Фонд интеграции.

- Представитель оппозиции в горсобрании Кохтла-Ярве Маре Роозилехт сказала вчера, что новая команда горуправы некомпетентна и новая коалиция долго не продержится. По словам Роозилехт, мэрии нужно принять очень много важных решений, а пришли люди, которые толком ничего не знают, и им будет очень-очень трудно. Ты согласен с тем, что новая власть может долго не продержаться?

- Я не знаю, это зависит от многих вещей. Я больше думаю про Вирве. Урмас Рейнсалу сейчас получил большую выгоду, потому что у Вирве образ мученицы. Вирве говорит, что это именно я убедил ее когда-то вступить в «Отечество». Она стала членом этой партии сразу, как ей исполнилось 18 лет. Я знаю Вирве с младенчества. Может быть, я был для нее каким-то наставником. И если это так, то я горжусь тогда такой ученицей.

- Вирве Линдер вчера подала заявление в полицию, подозревая лидера фракции Центристской партии в городском собрании Сергея Лопина и заместителя мэра Эвелин Данилов из той же фракции в коррупционном сговоре. Подозрения касаются событий прошлого года, когда супруга Сергея Лопина Эрика Теффо-Лопина была назначена на должность главного специалиста по охране детства в администрации города. Если обстоятельства этого назначения давно вызывали сомнения, почему Линдер обратилась в полицию только сейчас?

- Потом что Вирве стала мэром только год назад. Это символично, что ее отправили в отставку в ту же дату, в которую год назад ее избрали мэром. Она пробыла на посту мэра только 365 дней, и за это короткое время авгиевы конюшни как следует вычистить невозможно. А то, что делал Корб… Я - патриот Кохтла-Ярве, и я все время говорю людям в Эстонии: люди, помогите Кохтла-Ярве! Нас как Эстонию замочили там. И это длилось 26 лет. Это период Корба.

Нам никто не помогал все это время. Мы сами должны были там воевать. Например, за школу. Ведь первая война за эстонскую школу началась еще в 2005 году. Сирье Йыэмаа тогда была директором эстонской школы, очень хорошим директором. Но была такая система, что каждый раз ее надо было переутверждать в должности на новый срок.

И вот однажды ее очередной срок закончился, и ее не переназначили, и только по той причине, что у нее была неправильная ориентация. В том смысле, что она была из партии «Отечество», а все директора школ должны были собирать голоса на выборах для Корба. И все директора, кроме нее, были центристами. Такая была система. Еще раз поздравляю Эдуарда Одинца с осуществленной контрреволюцией.

Смотрите в записи полную версию разговора!

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