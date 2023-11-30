Теэт Корстен: корбизм в Кохтла-Ярве похож на путинизм в России, он означает все самое противное

- Все это полная чушь. Я хочу еще раз напомнить, что во времена Корба и Лопина в Кохтла-Ярве коррупция была ужаснее, чем в путинской России. Лопин - центрист, а центристы в Кохтла-Ярве - они даже хуже, чем «Единая Россия» в России. Такой у них имидж. И именно они его сами и создали. Не я им его придумал, не кто-то другой, они сами его сделали. Читайте «Бандитский Ида-Вирумаа». При этом все, что описано в этой книге, продолжалось и после того, как эта книга вышла.

- Какие самые неприятные последствия смены власти в городе ты предвидишь? В своей статье на этой неделе ты написал, что команда Валерия Корба в сфере образования действовала так, чтобы от эстоноязычного школьного образования в городе мало что осталось. Но сейчас, наверное, так действовать уже нельзя, с учетом того, что в Эстонии принят закон об общегосударственном переходе школ на эстоноязычное школьное образование?

- В горсобрании до сих пор сидят такие люди, которые сами являются педагогами. Они больше всего боролись тут за русскую школу в Эстонии. Плоды этого до сих пор видны. Да и тот же Эдуард Одинец объяснял мне, что нет никакой другой возможности, кроме как сделать школу, в которой одна половина будет эстонская, а в другой будет эта самая пропорция 60 на 40.