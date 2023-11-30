Теэт Корстен: корбизм в Кохтла-Ярве похож на путинизм в России, он означает все самое противное

- Все это полная чушь. Я хочу еще раз напомнить, что во времена Корба и Лопина в Кохтла-Ярве коррупция была ужаснее, чем в путинской России. Лопин - центрист, а центристы в Кохтла-Ярве - они даже хуже, чем «Единая Россия» в России. Такой у них имидж. И именно они его сами и создали. Не я им его придумал, не кто-то другой, они сами его сделали. Читайте «Бандитский Ида-Вирумаа». При этом все, что описано в этой книге, продолжалось и после того, как эта книга вышла.
- Какие самые неприятные последствия смены власти в городе ты предвидишь? В своей статье на этой неделе ты написал, что команда Валерия Корба в сфере образования действовала так, чтобы от эстоноязычного школьного образования в городе мало что осталось. Но сейчас, наверное, так действовать уже нельзя, с учетом того, что в Эстонии принят закон об общегосударственном переходе школ на эстоноязычное школьное образование?
- В горсобрании до сих пор сидят такие люди, которые сами являются педагогами. Они больше всего боролись тут за русскую школу в Эстонии. Плоды этого до сих пор видны. Да и тот же Эдуард Одинец объяснял мне, что нет никакой другой возможности, кроме как сделать школу, в которой одна половина будет эстонская, а в другой будет эта самая пропорция 60 на 40.
А ведь Одинец еще очень долго работал в сфере интеграции. Когда я думаю про эту сферу, то сразу вспоминаю, что Кая Каллас сейчас ищет место, где можно взять деньги на нужды бюджета. Так вот можно же просто закрыть Фонд интеграции. Все деньги, которые они используют, до последнего цента, это все деньги на ветер. И Одинец как раз из этой системы. И там они учатся говорить на таком языке Оруэлла, что война - это мир, и так далее. Одинец - очень колоритный плод этой системы. Кая Каллас может получить нужные средства, закрыв Фонд интеграции.