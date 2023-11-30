В студии Postimees журналист Теэт Корстен: каковы истинные причины и вероятные последствия смены власти в Кохтла-Ярве?

- Уже бывший мэр Кохтла-Ярве Вирве Линдер еще в понедельник, за день до голосования, сказала, что причины выражения ей недоверия надуманные, что те проекты мэрии, которые инициаторы вотума недоверия сочли ошибочными, часто являлись следствием действий самих членов горсобрания. По словам Линдер, единственная настоящая причина вотума недоверия - желание восстановить в Кохтла-Ярве власть избирательного блока «Прогресс», связанного с Центристской партией и бизнесменом Осипенко. Справедлива ли такая оценка, или же причины смены власти в городе шире, или же они вовсе кроются в чем-то другом?

- В эстонской прессе можно прочитать мнения, что к власти в Кохтла-Ярве не приходят социал-демократы, к власти возвращается команда Валерия Корба, которую можно назвать и командой Михаила Кылварта. Совсем недавно похожие вещи писались про ситуацию в Нарве, где тоже поменяли мэра, только как раз социал-демократку Катри Райк, причем также утверждалось, что это было сделано не без участия людей, близких к новому главе Центристской партии Михаилу Кылварту. Получается, что социал-демократы помогли сделать в Кохтла-Ярве то же самое, жертвой чего они сами стали в Нарве?

- Смещенная во вторник с поста мэра Кохтла-Ярве Вирве Линдер подала заявление в полицию, подозревая лидера фракции Центристской партии в городском собрании Сергея Лопина и заместителя мэра Эвелин Данилов из той же фракции в коррупционном сговоре. Подозрения касаются событий прошлого года, когда супруга Сергея Лопина Эрика Теффо-Лопина была назначена на должность главного специалиста по охране детства управления социальной защиты населения администрации города. Если обстоятельства этого назначения давно вызывали сомнения, почему Линдер обратилась в полицию только сейчас?