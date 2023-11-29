Найденные в печке документы раскрыли крупную аферу

На слушании по делу адвоката Кюллике Намм, экс-главы Земельного департамента Калева Кангура и одного из владельцев отелей AQVA Hotels Тоомаса Тамме, которое началось на год позже запланированного срока, суд принял документы, найденные в банной каменке в доме Тамме во время обыска КаПо, на основании чего было возбуждено уголовное дело, пишет dv.ee.
Причастные обвиняются в групповом совершении мошенничества в крупном размере. Согласно обвинению, они ввели в заблуждение судей по гражданскому делу, в связи с чем в двух судебных инстанциях Roodevälja Terminal OÜ, управляющую топливным терминалом недалеко от Раквере, обязали выплатить 635 000 евро.
Во вступительных речах, произнесенных в Раквереском здании Вируского уездного суда, подсудимые в один голос заявили, что не понимают обвинения, а также не признали себя виновными.
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