В отношении Olerex начато надзорное производство

Поводом к инициированию проверки стала жалоба AS Terminal, указывающая, что предприятие Olerex добилось несправедливого рыночного преимущества, игнорируя требование о биотопливе. По данным AS Terminal, число их клиентов и объемы продаж как в розничной, так и в оптовой торговле снизились из-за деятельности Olerex.

Департамент конкуренции подчеркивает, что надзорное производство не означает ни совершения нарушения, ни его выявления.