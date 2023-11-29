В отношении Olerex начато надзорное производство

Департамент конкуренции начал надзорное производство в отношении AS Olerex, чтобы расследовать возможное нарушение правил конкуренции на эстонском розничном и оптовом рынке моторного топлива.
Поводом к инициированию проверки стала жалоба AS Terminal, указывающая, что предприятие Olerex добилось несправедливого рыночного преимущества, игнорируя требование о биотопливе. По данным AS Terminal, число их клиентов и объемы продаж как в розничной, так и в оптовой торговле снизились из-за деятельности Olerex.
Департамент конкуренции подчеркивает, что надзорное производство не означает ни совершения нарушения, ни его выявления.
В июне этого года Центральная криминальная полиция и Департамент окружающей среды начали уголовное производство с целью выяснить, предоставило ли AS Olerex заведомо ложную информацию в Налогово-таможенный департамент, чтобы избавиться от требования о биотопливе, вытекающего из Закона о жидком топливе.