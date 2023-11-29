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Водитель из Финляндии оштрафован на восточной границе за георгиевскую ленту

rus.postimees.ee
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Во вторник на пограничном переходе в Нарве в очередной раз был выписан штраф за георгиевскую ленточку, висящую на зеркале автомобиля. На этот раз это был автомобиль с финскими номерами.

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что 28 ноября пограничники обнаружили георгиевскую ленту, прикрепленную к зеркалу автомобиля с финскими номерами, который прибыл на пограничный пункт в Нарве.

Внимание водителя обратили на то, что в Эстонии такие знаки отличия запрещены, и оштрафовали его на 400 евро. Мужчина сдал ленту и продолжил свой путь в Россию.

В прошлом некоторые водители, прибывающие в Эстонию из России, были оштрафованы на пограничном пункте в Нарве по той же причине.

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