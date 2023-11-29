Могла случиться трагедия: эстонские рыбаки грубо нарушили важный запрет

Вчера на реке под пярнуским мостом были замечены рыбаки, которые вышли на лед, несмотря на запрет.
Спасатели попросили их как можно скорее покинуть реку, так как первый лед еще не способен выдержать человека и поэтому опасен для жизни.
С 23 ноября на всей территории Эстонии действует запрет выхода на лед внутренних водоемов. Температура воды подо льдом составляет несколько градусов выше нуля. Взрослые могут продержаться в такой воде десять минут, дети - и того меньше.
«Безопаснее выходить на лед, когда его толщина составляет несколько сантиметров. Но для этого нужно, чтобы несколько недель подряд стояла сильная минусовая температура», - объяснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.
Спасатели регулярно проверяют толщину льда и, если он достаточно толстый, запрет снимается.