Могла случиться трагедия: эстонские рыбаки грубо нарушили важный запрет

Спасатели попросили их как можно скорее покинуть реку, так как первый лед еще не способен выдержать человека и поэтому опасен для жизни.

С 23 ноября на всей территории Эстонии действует запрет выхода на лед внутренних водоемов. Температура воды подо льдом составляет несколько градусов выше нуля. Взрослые могут продержаться в такой воде десять минут, дети - и того меньше.

«Безопаснее выходить на лед, когда его толщина составляет несколько сантиметров. Но для этого нужно, чтобы несколько недель подряд стояла сильная минусовая температура», - объяснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.