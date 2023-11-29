Серьезная травма заставила нашего спортсмена завершить карьеру: я до последнего надеялся, что плечо восстановится

Кирт, завоевавший серебро на чемпионате мира в Дохе, после восстановления от травмы вернулся прошлым летом на соревнования, но все пошло не так, как ожидалось. 32-летний спортсмен в конце прошлого года признался, что ему сложно продолжать спортивную карьеру. Сейчас он сосредоточился на помощи молодежи.

Кирт пришел на радио Äripäev и в разговоре у него также поинтересовались, как выглядит его жизнь после травмы, и приходилось ли ему переживать из-за зарплаты или потери спонсоров.

«Это финансовая потеря, прежде всего из-за того, что не мог принимать участия в соревнованиях, на которых обычно выступал. Но эта серебряная медаль меня очень спасла и дала необходимый буфер для того, чтобы спокойно восстановить пострадавшее плечо.