Больше половины жителей Эстонии стараются сэкономить к Рождеству и Новому году

Проведенный по заказу банка Citadele опрос показал, что нынешняя сложная экономическая ситуация влияет на касающиеся декабрьских праздников привычки 53% респондентов. Три процента респондентов заявили, что из числа их традиций исчезнут поездки за границу в декабре, 16% планируют сократить расходы на подарки, а 18% ответивших сэкономят на рождественских украшениях и праздничном столе. 16% респондентов планируют разделить расходы с гостями или отмечать праздники в гостях у кого-то другого.

Треть участников опроса заявили, что планируют отмечать декабрьские праздники так же, как и каждый год. Семь процентов вообще не планируют праздновать, а восемь выбрали вариант ответа «затрудняюсь сказать».

Изменение привычек празднования Рождества и Нового года затрагивает и людей с зарплатой выше средней. Если 63% респондентов с нетто-зарплатой от 750 до 1000 евро планируют внести в празднования изменения, то 37% ответивших с зарплатой более 2000 евро также планируют провести последний месяц года более экономно, чем раньше.

Как и в Эстонии, в Латвии нашлась лишь треть респондентов, чье финансовое положение не повлияет на их праздничные планы. С другой стороны, литовцы находятся в лучшем положении – 40% жителей Литвы не будут вносить изменения в свой новогодний бюджет.

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марины Хакиайнен, ожидаемо, что ухудшение экономической ситуации влияет на привычки людей в связи с праздниками, но это не должно делать людей менее счастливыми.

«Продолжительная инфляция, высокие процентные ставки и хрупкое состояние экономики оказали влияние на жителей Эстонии, и, вполне понятно, что многим приходится праздновать Рождество и Новый год более скромно. Но, на самом деле, каждый может найти массу хитростей, как более экономно провести праздники, будь то покупка подарков на Рождество только детям, розыгрыш подарков или отказ от покупки новогодних фейерверков. Вместе с семьей или друзьями проведите мозговой штурм, составьте бюджет и найдите, где можно сэкономить», - посоветовала Хакиайнен.