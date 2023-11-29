Сроки названы: в Elektrilevi рассказали, когда в дома жителей Эстонии вернется свет

Начавшаяся в понедельник снежная буря привела к отключению электричества в нескольких регионах материковой части Эстонии, и к утру вторника без света остались почти 7 000 домохозяйств. По данным Elektrilevi, наиболее масштабные перебои были на юго-востоке Эстонии, а также в Харьюмаа, Рапламаа и Вильяндимаа.

Метель повалила большое количество деревьев и веток, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Сильный снегопад продолжался несколько дней и постоянно происходили новые отключения.

«Более 150 мужчин и женщин работали в две смены, преодолевая холод и высокий снег, чтобы как можно быстрее устранить все повреждения. В результате их хорошей работы все повреждения, нанесенные снежной бурей, будут устранены, а подключение к электричеству восстановлено уже сегодня», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.