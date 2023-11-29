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Сроки названы: в Elektrilevi рассказали, когда в дома жителей Эстонии вернется свет

Брита-Мария Алас
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig / Sakala

К утру среды более 1 500 домохозяйств Эстонии все еще оставались без электричества, и Elektrilevi обещает, что все неполадки будут устранены в течение дня.

Начавшаяся в понедельник снежная буря привела к отключению электричества в нескольких регионах материковой части Эстонии, и к утру вторника без света остались почти 7 000 домохозяйств. По данным Elektrilevi, наиболее масштабные перебои были на юго-востоке Эстонии, а также в Харьюмаа, Рапламаа и Вильяндимаа.

Метель повалила большое количество деревьев и веток, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Сильный снегопад продолжался несколько дней и постоянно происходили новые отключения.

«Более 150 мужчин и женщин работали в две смены, преодолевая холод и высокий снег, чтобы как можно быстрее устранить все повреждения. В результате их хорошей работы все повреждения, нанесенные снежной бурей, будут устранены, а подключение к электричеству восстановлено уже сегодня», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Elektrilevi продолжает просить всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае отключения электроэнергии. Актуальную информацию о количестве отключений и затронутых ими районах можно найти на карте отключений Elektrilevi.

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