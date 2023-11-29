Фото ⟩ Неудачный обгон привел к столкновению трех легковушек и грузовика

Около 7:30 центр тревоги получил сообщение, что вблизи Ахья в Пыльвамаа столкнулись три легковых автомобиля и грузовик.

«В результате столкновения один из легковых автомобилей вылетел в кювет, остальные остались на дороге. В аварии пострадал один человек, которого отвезли в больницу на медосмотр», – сказал пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск.

По сообщению руководителя по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марека Кийка, грузовик и одна легковушка сами покинули место происшествия. Спасатели проверили безопасность и помогли освободить дорогу от транспортных средств.

Движение вблизи Ахья было нарушено, его восстановили около 9:30. Один из участников ДТП – автомобиль BMW – был взят на буксир, а спровоцировавший столкновение Subaru по-прежнему находился в кювете. Спасатели-добровольцы остались расчищать место аварии. Также на месте был полицейский патруль.

По данным члена Выхнуской добровольной спасательной команды Марта Таммоя, находившаяся за рулем Subaru женщина стала совершать обгон и столкнулась с BMW. Затем произошло столкновение с еще одной машиной и грузовиком.

«Как у Subaru, так и у BMW пострадало правое крыло. Водитель Subaru пошел домой, а управлявшая BMW женщина – на работу», – сообщил Таммоя.