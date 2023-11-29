Ср, 29.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Спортсменка, совершившая смертельное ДТП, отправится в тюрьму на 17 лет

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Авария, иллюстративное фото.
Авария, иллюстративное фото. Фото: @NSGladiators via X

Тэмми Ситч, одна из самых ярких икон WWE, или шоу-рестлинга, была приговорена к 17 годам тюремного заключения за то, что в прошлом году села за руль автомобиля в нетрезвом виде и совершила аварию, врезавшись в машину, остановившуюся на красный свет. Водитель этого автомобиля, 75-летний мужчина, погиб.

Жизнь 50-летней Ситч совершила драматичный разворот спустя пять лет после того, как спортсменка завершила карьеру. В понедельник женщину признали виновной в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения и отправили в тюрьму на длительный срок, пишет New York Post.

Авария произошла в марте прошлого года, и по данным СМИ, содержание алкоголя в крови бывшей звезды шоу-рестлинга якобы в три с половиной раза превышало допустимую норму. Решение было принято после часового слушания. Во время суда Ситч расплакался, извиняясь за свои действия.

«Я знаю, что моих слов недостаточно. Но знайте, что я думаю о нем каждый день. Я сделаю все, что смогу, чтобы это никогда не повторилось. Я бы хотела поменяться с ним местами», - сказала женщина в зале суда, обращаясь к родственникам погибшего.

Ситч уже шесть раз задерживали за вождение в нетрезвом виде. В начале этого года ее обвинили в угрозе убить своего сожителя ножницами.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх