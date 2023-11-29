Спортсменка, совершившая смертельное ДТП, отправится в тюрьму на 17 лет

Жизнь 50-летней Ситч совершила драматичный разворот спустя пять лет после того, как спортсменка завершила карьеру. В понедельник женщину признали виновной в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения и отправили в тюрьму на длительный срок, пишет New York Post.

Авария произошла в марте прошлого года, и по данным СМИ, содержание алкоголя в крови бывшей звезды шоу-рестлинга якобы в три с половиной раза превышало допустимую норму. Решение было принято после часового слушания. Во время суда Ситч расплакался, извиняясь за свои действия.

«Я знаю, что моих слов недостаточно. Но знайте, что я думаю о нем каждый день. Я сделаю все, что смогу, чтобы это никогда не повторилось. Я бы хотела поменяться с ним местами», - сказала женщина в зале суда, обращаясь к родственникам погибшего.