ШОК В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ ⟩ Кандидаты получили менее 100 процентов голосов избирателей

Это своего рода политическое землетрясение, пишет издание The Times, добавляя, что результаты выборов в Северной Корее, опубликованные организаторами, привели в мгновенное замешательство даже экспертов, внимательно следящих за ситуацией в стране.

«Мысль о том, что кто-то решил, что кандидаты от Трудовой партии, выдвинутые товарищем Ким Чен Ыном, не подходят на должность - это действительно нечто», - цитирует The Times Федора Тертицкого, исследователя истории Северной Кореи из Сеульского университета.

Население Северной Кореи составляет 26 миллионов человек, и 99,91% избирателей отдали свои голоса за кандидатов от Трудовой партии, что означает, что 0,09% избирателей выступили против правительства предложенных политиков. Таким образом, список кандидатов Коммунистической рабочей партии на выборах отвергли почти 10 000 человек. В различных городских и сельских муниципалитетах уровень несогласия варьировался, и самый высокий показатель «протеста» составил 0,13%.

Однако явка снизилась до 99,63% с 99,98% ранее, сообщает Reuters. Голосование в Северной Корее является строго обязательным, а кабины для голосования, установленные на избирательных участках, позволяют членам участковой комиссии внимательно следить за голосами избирателей.

Более того, при голосовании избиратели должны опустить бюллетень в поддержку кандидатов Трудовой партии в в зеленый ящик, а бюллетень против кандидатов Трудовой партии - в красный. Таким образом, все те, кто проголосовал против воли партии и лидера государства, сразу же становятся достоянием гласности и известны партии государства.

Результаты выборов, ставшие достоянием гласности, похоже, свидетельствуют о том, что северокорейский лидер рискует признать наличие оппозиции в стране и признаки зарождающейся тенденции к гражданскому неповиновению, сообщает The Times. Впервые с 1950-х годов государственные СМИ Северной Кореи готовы освещать несогласие на выборах.