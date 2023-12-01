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НОВЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ ⟩ Почему по всему городу электросамокаты торчат из сугробов?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Электросамокаты торчат из сугробов.
Электросамокаты торчат из сугробов. Фото: Rus.Postimees

Гуляя по Таллинну, часто можно наблюдать довольно печальную картину: электросамокаты практически полностью закопаны в снегу. Почему их никто не убирает, хотя погодные условия уже давно не подходят для поездок на них?

Пресс-секретарь Bolt Лийси Мария Алексиус, заявила, что электросамокаты не останутся на улицах зимой. «Мы уже собрали их в большинстве городов и в понедельник начали эту работу в Таллинне. Надеемся, что через несколько дней все самокаты отправятся в зимнюю спячку», - сказала она, добавив, что команда Bolt каждый день собирает их на улицах.

Электросамокаты торчат из сугробов.
Электросамокаты торчат из сугробов. Фото: Rus.Postimees
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