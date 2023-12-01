НОВЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ ⟩ Почему по всему городу электросамокаты торчат из сугробов?

Пресс-секретарь Bolt Лийси Мария Алексиус, заявила, что электросамокаты не останутся на улицах зимой. «Мы уже собрали их в большинстве городов и в понедельник начали эту работу в Таллинне. Надеемся, что через несколько дней все самокаты отправятся в зимнюю спячку», - сказала она, добавив, что команда Bolt каждый день собирает их на улицах.